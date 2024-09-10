Engelli Genç Hapis Cezasına Girdi - Son Dakika
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Engelli Genç Hapis Cezasına Girdi

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Adana'da 15 yaşında işlediği hırsızlık suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası alan ve 19 yaşındayken silahlı saldırıya uğrayarak başından vurulan genç, yüzde 96 engelli hale geldi. Cezası kesinleşen genç cezaevine girdi.

10.09.2024 21:47
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15 yaşında işlediği hırsızlık suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası alan 19 yaşındaki genç hapse girdi

Adana'da hapis cezası kesinleşen engelli genç cezaevine girdi

ADANA - Adana'da 15 yaşında işlediği hırsızlık suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası alan ve 19 yaşındayken silahlı saldırıya uğrayarak başından vurulan genç, yüzde 96 engelli hale geldi. Cezası kesinleşen genç cezaevine girdi.

Merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde yaşayan Emin Nugay (20), 15 yaşında işlediği hırsızlık suçu nedeniyle 3 yıl 4 ay hapis cezası aldı. 19 yaşında silahlı saldırı sonucu başından vurularak yüzde 96 engelli hale gelen genç, hapis cezası kesinleşince cezaevine girdi. Uğradığı silahlı saldırı sonrasında yaşamını tekerlekli sandalyede ve bakıma muhtaç olarak sürdüren Emin Nugay'ın cezaevine gönderilmesine aile tepki gösterdi. 20 yaşındaki engelli gencin annesi Selma Nugay (42), yüzde 96 engelli olduğuna dair hastaneden alınan raporlarının olduğunu söyledi.

5 Mayıs 2023 tarihinde oğlunun silahla yaralanması sonucu yüzde 96 engelli kaldığını ve bu yüzden evde yatalak olduğunu belirten anne Nugay, "15 yaşında işlediği hırsızlık suçundan dolayı cezası vardı. Oğlumun adliyede tutuklanmasına karar verildi" dedi.

"Oğlum yemek yiyemiyor, su bile içemiyor"

Evde Emin'e kendilerinin baktığını, felçli olduğu için kendi özbakımını dahi yapamadığını ifade eden Nugay, "Benim oğlum cezaevi ortamına müsait bir çocuk değil. Tek başına yemek yiyemiyor, su bile içemiyor. Oğlumu cezaevinden çıkartmak için gitmediğim kurum, makam kalmadı, bu konuda büyüklerimizden Allah rızası için bu infazın durdurulmasını talep ediyorum. Oğlum bu şekilde cezaevinde kaldıkça hem tedavisi yarım kalıyor hem de sağlık durumu gittikçe kötüye ilerliyor" diye konuştu.

"19 yaşında oğlum kafasından vuruldu"

Oğlunun sağlık raporlarının, hastanede ne kadar süre kaldığı ile ilgili tüm raporların mevcut olduğunu söyleyen anne Nugay, "6-7 ay hastanede yattı, 3-4 ay bilinci kapalı bir şekilde yoğun bakımda yattı. Oğlum şanslı bir çocuk, herhangi bir ameliyat veya operasyon geçirmeden tedavi oldu. Beynine aldığı hasardan dolayı şu an kafasında gelgitler oluşuyor ve kafatasının yarısı olmadan yaşıyor. Oğlumun steril bir ortamda bakılması lazım çünkü oğlum bakıma muhtaç. Bunu bile bile oğlumu evden alıp cezaevine yerleştirdiler" dedi.

Kaynak: İHA

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