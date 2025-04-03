Engelli Genç İbrahim'e Yeni Tekerlekli Sandalye - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Engelli Genç İbrahim'e Yeni Tekerlekli Sandalye

Engelli Genç İbrahim\'e Yeni Tekerlekli Sandalye

Aydın Engelliler Spor Kulübü, İbrahim Muhammet Özmen'e yeni tekerlekli sandalye hediye etti.

03.04.2025 11:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Engelliler Spor Kulübü Derneği engelli İbrahim Muhammet Özmen'e eskiyen tekerlekli sandalyesinin yerine yenisini hediye ederek eğitim hayatını sürdürebilmesi için kolaylık sağladı.

Efeler ilçesi Girne Mahallesi'nde ikamet eden bedensel engelli İbrahim Muhammet Özmen önceki tekerlekli sandalyesi kullanılamaz hale geldiği için bir süredir dışarıya çıkamıyordu. Ailesinin talebi üzerine Aydın Engelliler Spor Kulübü Derneği harekete geçti. Dernek tarafından temin edilen tekerlekli sandalye, İbrahim Muhammet Özmen'e evinde teslim edildi. Özmen ailesi, Dernek Başkanı Başkanı Balkım'a teşekkür etti.

Aydın Engelliler Spor Kulübü Derneği olarak ihtiyaç sahibi vatandaşların taleplerini yerine getirmeye çalıştıklarını belirten Dernek Başkanı Yücel Balkım, "Aydın Engelliler Spor Kulübümüzün sosyal sorumluluk projesi kapsamında ihtiyaç sahibi öncelik engelli gençlerimize manuel tekerlekli sandalye ihtiyacını gidermeye çalışıyoruz. Girne Mahallesi'nde ikamet eden engelli gencimiz İbrahim Muhammed Özmen'e, Engelliler Spor Kulübü camiası olarak tekerlekli sandalye vererek kendisinin dışarıya çıkma özgürlüğünü ve eğitim hayatını sürdürebilmesini kolaylık sağladı. Güle güle sağlıklı günlerde kullansın" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Engelliler, Yerel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Engelli Genç İbrahim'e Yeni Tekerlekli Sandalye - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Demet Özdemir, eski aşkına geri döndü Demet Özdemir, eski aşkına geri döndü
AK Parti’den ’Siz de boykot yaptınız’ diyenlere yanıt AK Parti'den 'Siz de boykot yaptınız' diyenlere yanıt
Volkan Konak’ı Volkan Konak yapan isimdi Cenazede kahroldu Volkan Konak'ı Volkan Konak yapan isimdi! Cenazede kahroldu
Fenerbahçe’den Galatasaray derbisine saatler kala taraftara mesaj Fenerbahçe'den Galatasaray derbisine saatler kala taraftara mesaj
Nefesler tutuldu İşte dev derbinin muhtemel 11’leri Nefesler tutuldu! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
Akaryakıt zammı EPDK tarafından iptal edildi Akaryakıt zammı EPDK tarafından iptal edildi
Magandalara “yapmayın“ dedi, öldürüldü Kahreden detay Magandalara "yapmayın" dedi, öldürüldü! Kahreden detay
Evinin önünde oynayan 3 yaşındaki çocuğu tekmelerle hastanelik etti Evinin önünde oynayan 3 yaşındaki çocuğu tekmelerle hastanelik etti
ABD Başkanı Trump’ın gümrük vergileri listesinde Rusya yer almıyor ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergileri listesinde Rusya yer almıyor
Boykot çağrısı yapan Rojda Demirer ve Alican Yücesoy’un hesaplarına erişim engeli Boykot çağrısı yapan Rojda Demirer ve Alican Yücesoy'un hesaplarına erişim engeli
Ev sahibi ve kiracılar dikkat İşte Nisan ayı kira tavan zam oranı Ev sahibi ve kiracılar dikkat! İşte Nisan ayı kira tavan zam oranı

10:47 ABD Başkanı Trump’ın gümrük vergileri listesinde Rusya yer almıyor ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergileri listesinde Rusya yer almıyor
10:47 Boykot çağrısı yapan Rojda Demirer ve Alican Yücesoy’un hesaplarına erişim engeli Boykot çağrısı yapan Rojda Demirer ve Alican Yücesoy'un hesaplarına erişim engeli
10:04 Ev sahibi ve kiracılar dikkat İşte Nisan ayı kira tavan zam oranı Ev sahibi ve kiracılar dikkat! İşte Nisan ayı kira tavan zam oranı
09:58 Mart ayı enflasyon oranı belli oldu Mart ayı enflasyon oranı belli oldu
09:31 Ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu dahil 11 kişiye ’boykot’ gözaltısı Ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu dahil 11 kişiye 'boykot' gözaltısı
17:05 Dortmund’dayken neler olmuş neler Nuri Şahin hakkında olay yaratacak iddia Dortmund'dayken neler olmuş neler! Nuri Şahin hakkında olay yaratacak iddia
16:41 Volkan Konak’a büyük saygısızlık Mezarı başında kaydedilen görüntü pes dedirtti Volkan Konak'a büyük saygısızlık! Mezarı başında kaydedilen görüntü pes dedirtti
16:33 Evinin önünde oynayan 3 yaşındaki çocuğu tekmelerle hastanelik etti Evinin önünde oynayan 3 yaşındaki çocuğu tekmelerle hastanelik etti
16:29 Magandalara “yapmayın“ dedi, öldürüldü Kahreden detay Magandalara "yapmayın" dedi, öldürüldü! Kahreden detay
16:20 Akaryakıt zammı EPDK tarafından iptal edildi Akaryakıt zammı EPDK tarafından iptal edildi
16:19 Nefesler tutuldu İşte dev derbinin muhtemel 11’leri Nefesler tutuldu! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
16:17 Fenerbahçe’den Galatasaray derbisine saatler kala taraftara mesaj Fenerbahçe'den Galatasaray derbisine saatler kala taraftara mesaj
16:12 Volkan Konak’ı Volkan Konak yapan isimdi Cenazede kahroldu Volkan Konak'ı Volkan Konak yapan isimdi! Cenazede kahroldu
16:05 AK Parti’den ’Siz de boykot yaptınız’ diyenlere yanıt AK Parti'den 'Siz de boykot yaptınız' diyenlere yanıt
16:02 Demet Özdemir, eski aşkına geri döndü Demet Özdemir, eski aşkına geri döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2025 12:06:21. #7.12#
SON DAKİKA: Engelli Genç İbrahim'e Yeni Tekerlekli Sandalye - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement