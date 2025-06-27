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Engelli Kadın, Asansör Talep Ediyor

Engelli Kadın, Asansör Talep Ediyor
27.06.2025 11:11  Güncelleme: 11:16
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Eskişehir'de 66 yaşındaki Hatice Avcı, engelli asansörü olmaması nedeniyle 2'nci kattaki dairesine emekleyerek çıkmak zorunda kalıyor. 63 yıldır yürüyemeyen Avcı, bu durumun hayatını zorlaştırdığını belirterek yetkililerden yardım bekliyor.

Eskişehir'de yaşayan 66 yaşındaki Hatice Avcı, engeli nedeniyle 2'nci kattaki dairesine 20 dakikada ellerine giydiği terliklerle emekleyerek çıkıyor. Oldukça zorlanan Avcı, engelli asansörü yapılmasını talep ediyor.

Odunpazarı İlçesi Emek Mahallesi'nde yaşayan 66 yaşındaki Hatice Avcı gayet sağlıklıyken, 3 yaşında geçirdiği çocuk felci sonrası engelli hale geldi. Yaklaşık 63 yıldır yürüyemeyen Avcı, babasından kalan aile apartmanının 2'nci katında bulunan dairesinde yaşıyor. 2 sene önce yardımlar sonucunda alınan akülü tekerlekli sandalye ile dışarı çıkıp gezebilen Avcı, daha önce ise hayatının oldukça zor olduğuna dikkat çekti. 6 bin TL'lik yetim maaşı ile geçinen ve bekar olan, kadın tek başına yaşıyor.

Emekleyerek 2'inci kata 20 dakikada çıkabiliyor

Akülü tekerlekli sandalyesini apartmanın giriş kısmına bırakan yaşlı kadın, çocuk gibi emekleyerek 2'inci kattaki dairesine 20 dakikada çıkabiliyor. Taşlar batmasın diye ellerine terlik giyen Avcı, kışın ise soğuk zeminde oldukça üşüdüğünü belirtti. İkinci kata çıkışını kolaylaştıracak bir engelli asansörü yapılmasını her şeyden çok istediğini belirten, elleri ve ayakları sürünmekten nasır tutan kadın yaşlı kadın, yetkililerden yardım bekliyor.

"Çocuk gibi emekliyorum"

Başından geçen süreci anlatan 66 yaşındaki Hatice Avcı, "3 yaşında yürümüşüm, sonra tutulmuşum. Çocuk felci, iğne felci geçirmişim. 63-64 senedir böyle sürünüyorum. Tekerlekli sandalyenin aküsünü bulursam hayatımı devam ettiriyorum, bulamazsam evin içinde duruyorum. Babamın 6 bin TL'lik yetim aylığını alıyorum, onunla geçiniyorum. Ev de babamdan kaldı ama ortaklı. Çok zor oluyor, emekleye emekleye çıkıyorum. Sürekli duraklıyorum. Mesela 5 dakikada gideceksem, 15-20 dakikada anca çıkıyorum. Hele kışın inip hiç çıkamıyorum, ayaklarım üşüyor. Çok hızlı gidemem, sürünüyorum. Çocuk gibi emekliyorum. Kışın çok çıkmıyorum, bahar ve yazın ne kadar çıkabilirsem. İhtiyacım olduğunda çıkıp getiriyorum ama akü bittiğinde bunu yapamıyorum. Şöyle elektrikli bir akü yapamayacaklar mı? Akü bittiğinde benim onu almaya da gücüm yetmiyor. Bunu da belediyeden istedim, onlar verdi. Ben kaç senedir içerideydim, daha 2 senedir geziyorum. İhtiyacım olduğunda çıkamazsam komşulara merdivenden tembih ediyorum, balkondan poşete koyup veriyorlar. Bir engelli araba asansörü olsa iyi olur. Bunun için yardım istiyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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