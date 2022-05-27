Engelli vatandaşlara 84 akülü, 50 tekerlekli sandalye dağıtıldı - Son Dakika
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Engelli vatandaşlara 84 akülü, 50 tekerlekli sandalye dağıtıldı

27.05.2022 12:08
Engelli vatandaşlara 84 akülü, 50 tekerlekli sandalye dağıtıldı

Pınarbaşı Belediyesi ve Hollanda Türk Federasyonu'na bağlı Türk İslam Kültür Vakfı ve Umut Köprüsü Derneği tarafından engelli vatandaşlara; 84 akülü, 50 adet de tekerlekli sandalye dağıtıldı.

Pınarbaşı Belediyesi ve Hollanda Türk Federasyonu'na bağlı Türk İslam Kültür Vakfı ve Umut Köprüsü Derneği tarafından engelli vatandaşlara; 84 akülü, 50 adet de tekerlekli sandalye dağıtıldı.

Hollanda'da yaşayan hayırseverlerin yardımıyla alınan ve Pınarbaşı Belediyesi ile ortak düzenlenen çalışmada; Kayseri'de yaşayan ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara 84 adet akülü, 50 adet de tekerlekli sandalye dağıtıldı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki dağıtım programında konuşan Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu; sandalyelerin vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulunarak emeği geçenlere teşekkür etti. Dernek Başkanı Tahsin Şahinkaya da derneğin çalışmaları hakkında bilgiler vererek; "Yıllardır Türkiye'deki engelli vatandaşlarımıza hizmet vermekteyiz. bu güne kadar sayısız tekerlekli ve akülü sandalye ile ihtiyaç malzemesi yardımlarıyla engelli vatandaşlarımıza destek olduk ve olmaya devam edeceğiz. İki gün önce Kırşehir'de 82 akülü, 65 tekerlekli sandalye dağıttık. Şimdi de Hollanda'daki hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla alınan 50 adet tekerlekli ve 84 adet akülü sandalyeyi ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlarımıza teslim etmek için Kayseri'de bulunuyoruz. Engelli bireylerimiz sadece ailelerini ilgilendiren bir problem olmaktan çıkmıştır. Bütün ülkemizde artık engelli kardeşlerimizin de topluma kazandırılması, onların toplumda gerçek yerlerini almaları için her türlü katkıları vermeye ve bu konuda üzerimize düşen görevi yerine getirmek için çalışmalarımızı başlattık. Dağıtacağımız bu araçlar vatandaşlarımıza hayırlı olsun" diye konuştu.

Milliyetçi Hareket Partisi Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP)'den Sorumlu İl Başkanı Serap Şule Kalın da emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek; "Bugün aranızda olmaktan çok mutluyuz. Öncelikle engelin kalplerde, gönüllerde ve sevgi yoksunluğundan kaynaklandığının bilinciyle her türlü engeli aşmak için biz de KAÇEP İl Başkanlığı olarak Milliyetçi Hareket Partisi bünyesinde kadın, aile, çocuk ve engelli politikalarıyla genel merkezimizin şekillendirdiği çizgide Kayseri'deki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Engelli kardeşlerimizle bir araya geliyoruz. Bugün yine burada engelli kardeşlerimizle bir arada olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılar, sandalyeleri yeni sahiplerine teslim etti. - KAYSERİ

Engelli vatandaşlara 84 akülü, 50 tekerlekli sandalye dağıtıldı
Engelli vatandaşlara 84 akülü, 50 tekerlekli sandalye dağıtıldı
Engelli vatandaşlara 84 akülü, 50 tekerlekli sandalye dağıtıldı
Engelli vatandaşlara 84 akülü, 50 tekerlekli sandalye dağıtıldı

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Kaynak: İHA

Pınarbaşı, Hollanda, Kayseri, Engelli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Engelli vatandaşlara 84 akülü, 50 tekerlekli sandalye dağıtıldı - Son Dakika


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