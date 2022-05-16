Engelliler Haftası'na özel etkinlik - Son Dakika
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Engelliler Haftası'na özel etkinlik

16.05.2022 17:57
Engelliler Haftası'na özel etkinlik

Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kuruluş İstikbal Rehabilitasyon ve ADM Müdürlüğünde koruma ve bakım altında kalan çocuklar tarafından 10-16 Mayıs Engelliler Haftası münasebetiyle etkinlik düzenlendi.

Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kuruluş İstikbal Rehabilitasyon ve ADM Müdürlüğünde koruma ve bakım altında kalan çocuklar tarafından 10-16 Mayıs Engelliler Haftası münasebetiyle etkinlik düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cüneyd Özdemir gösteride yaptığı konuşmada; "Engelli vatandaşlarımıza karşı duyarlılık ve farkındalığın arttırılması amacıyla Birleşmiş Milletlere üye ülkeler ile birlikte 10-16 Mayıs tarihlerini Engelliler Haftası olarak icra etmekteyiz. Engelli vatandaşlarımız kendilerine inanıldığı ve fırsat verildiği takdirde, engel tanımadan herkes kadar başarılı ve üretken olabildiklerini spordan sanata, edebiyattan siyasete, eğitimden çalışma hayatına kadar her alanda kanıtlamışlardır. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak mesai mefhumu gözetmeden bizimde bir engelli adayı olduğumuz bilinci ile hareket ederek engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırıcı çalışmalara devam etmekteyiz. ve bu çalışmaları tüm kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte ortak paydamız insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla sürdürmekteyiz. Bu düşünceler ile dün olduğu gibi bugün ve yarın da ihtiyaç duyulan her an da engelli vatandaşlarımız ve ailelerinin yanında olduğumuzu en büyük engelin ise SEVGİSİZLİK olduğunu ifade etmek isterim" dedi. - KAYSERİ

Engelliler Haftası'na özel etkinlik
Engelliler Haftası'na özel etkinlik
Engelliler Haftası'na özel etkinlik

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Engelliler Haftası, Kayseri, Engelli, Mayıs, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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