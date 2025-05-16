Engelliler Haftası\'nda Farkındalık Programı

Ağrı Valisi Mustafa Koç, Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen farkındalık programına katılarak özel gereksinimli bireylerle bir araya geldi.

Vali Mustafa Koç, eşi Neslihan Gül Koç ve il protokolü ile birlikte Halk Eğitim Merkezinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinliğe katıldı. Programda özel gereksinimli bireylerin sahnelediği çeşitli gösteriler ilgiyle izlendi.

Etkinlikte bir konuşma yapan Vali Koç, "Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz tarafından Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen programda, özel gereksinimli bireylerimizin hazırladığı birbirinden güzel gösterileri büyük bir gurur ve hayranlıkla izledik. Bu etkinlik, bizlere bir kez daha gösterdi ki sevgiyle, sabırla ve destekle aşılamayacak hiçbir engel yoktur. Emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Özel gereksinimli bireylerimizin hayatın her alanında daha görünür, daha güçlü ve daha etkin olmaları için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Etkinliklerin ardından Vali Koç, kentte faaliyet gösteren özel bir bakım ve rehabilitasyon merkezini ziyaret etti. Ziyarette merkezde yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Koç, merkezde hizmet alan özel bireylerle yakından ilgilendi.

Ziyaret sırasında duygularını paylaşan Vali Koç, "İlimizde faaliyet gösteren özel bir bakım ve rehabilitasyon merkezini ziyaret ederek, merkezde yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldık. Ziyaretimizde, Beritan, Yağmur ve diğer özel gereksinimli bireylerimiz ile sohbet ederek onların mutluluğuna ortak olduk. Devletimizin şefkat elini her daim hissettirmek ve özel gereksinimli bireylerimizin hayatını kolaylaştırmak adına yürütülen hizmetlerde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi. - AĞRI