Engelliler Haftası’nda Farkındalık Vurgusu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Birlik Ortopedik Engelliler Derneği (BOED) Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle açıklamalarda bulundu.

Genel Başkan Özlemiş yaptığı açıklamada, engellilerin sadece 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ile 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nda hatırlanmaması gerektiğinin altını çizdi.

BOED Ailesi olarak yılın 365 günü dernek binasında dezavantajlı vatandaşları sosyal hayata kazandırmak, rehabilite etmek ve el sanatları eğitimi vererek beceri sağlamalarına imkan tanıdıklarını hatırlatan Güler Çapraz Özlemiş, "Duygu sömürüsüne, engelliyi dilenci durumuna getirecek hal, hareketlere hiçbir zaman mahal vermedik, vermeyeceğiz. Her zaman emeğiyle mücadelesiyle var olmaya çalışan dezavantajlı arkadaşlarımızın yanında var olacağız." dedi.

BOED Genel Başkanı Özlemiş, kamu kurum ve kuruluşların öncelikle destek olması gereken dezavantajlı vatandaşları, ayrım gözetmeksizin her daim destek ve hizmetleriyle kucaklamaları gerektiğine işaret ederek, "Engelliler haftası vesilesiyle bu farkındalığın artmasını temenni ederek, haftamızı kutluyorum" diye konuştu. - BALIKESİR