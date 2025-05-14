Engelliler Haftası'nda Piknik Keyfi

Engelliler piknikte buluştu

KÜTAHYA - Kütahya'nın Pazarlar İlçesinde 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle Kiraz Çiçekleri Engelliler Derneği Engellileri piknikte buluşturdu.

Pazarlar Sulama göleti mesire alanında düzenlenen pikniğe Kiraz Çiçekleri Derneği üyeleri, Kızılay Pazarlar Temsilcisi Yıldırım Tuncel ve Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci katıldı.

Pazarlar Kiraz Çiçekleri Derneği Başkanı Abdullah Altıntaş, üyeleri eğlendirmek ve yüzlerindeki gülümsemeyi görmek için pikniği düzenlediklerini söyledi.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek düzenlenen etkinliğin önemine değinen Kiraz Çiçekleri Engelliler Derneği Başkanı Altıntaş, "Hem engelli vatandaşlarımız eğlenceli bir gün geçirmeleri hem de farkındalık oluşturmak için böyle bir etkinlik düzenledik. Desteklerini bizden esirgemeyen Pazarlar Belediye Başkanımız Bilal Demirci'ye, gönüllülerimize ve programda emeği olan herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Kiraz Çiçekleri Derneğinin düzenlediği pikniğe katılan Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, Engelliler ile sohbet edip sorunlarını dinledi.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle Kiraz Çiçekleri Derneği tarafından düzenlenen piknikte üyeler çeşitli etkinliklere katıldı. Üyelere piknikte çeşitli ikramlar sunuldu ve mangal partisi düzenlendi.