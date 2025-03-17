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Engelliler Kooperatifi Büyüyor

Engelliler Kooperatifi Büyüyor

Erciyes Engelliler Kooperatifi, fabrikalaşarak daha fazla engelliye istihdam sağlamayı hedefliyor.

17.03.2025 12:21
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Erciyes Engelliler Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Can Gökalp, tekstil işi yaptıkları kooperatiflerini büyütüp fabrikalaşmak istediklerini söyleyerek, "Hedefimiz daha çok engelli arkadaşlarımıza iş istihdamı sağlamak" dedi.

Kooperatif olarak hiç durmadan çalıştıklarını söyleyen Erciyes Engelliler Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Can Gökalp, "Kooperatifimiz engellilerin sosyal hayata katılması ve kendilerine maddi bir imkan sağlanması, üretime katkı sağlamak amacıyla kurulmuştur. Biz burada iş önlükleri, mutfak önlüğü, çanta, bere, şapka, yelek, polar ceket, mont ve kaban gibi ürünleri imalatını yaparak firmaların çalışan işçilerine sunmaktayız. Biz açılalı 2 yıl oldu. 6 Şubat depreminden kısa bir süre önce açılmıştı kooperatifimiz. Halk eğitim merkezinden hocalarımız bize kurs vererek bu işin nasıl yapılacağını, baskıyı, nakışı, kalıp çıkarmayı ve kumaş cinslerini bize öğrettiler. Biz ilk başta bez çanta yaptık ama asıl ilk başlangıcımız pelüş bebeklerle başlamıştı. Bu bebekler meslek bebekleriydi. Öğretmen, doktor, hemşire bebekleri yapıp, pazarlamasını yapmaktaydık. Fakat o sıralarda yüz yılın depremi meydana gelince biz bebek işini bıraktık, depremzedelere yardımcı ve destek olmak amacıyla gönüllü olarak burada atkı, bere imalatına başladık. Valimizin görevli olduğu Kahramanmaraş bölgesine götürüp depremzedelere dağıtım yaptık. Daha sonra da polar cekete ihtiyaç olduğunun söylenmesi üzerine polar ceket imalatına başladık. Yine gönüllü olarak arkadaşlarımızla birlikte imalatını yaptığımız polar ceketleri Adıyaman bölgesindeki depremzedelere dağıtımını gerçekleştirdik. Böylelikle biz tekstil ve giyim üzerine imalata başlamış olduk. Şu anda da çok güzel bir şekilde ilerliyoruz. Kısa zamanda çok büyük işler yaptık. Şu anda Türkiye'nin büyük firmalarıyla çalışıyoruz. Hem işi çok güzel bir şekilde kısa zamanda öğrendik hem de ciromuz, işimiz her geçen gün çok arttı ve artıyor da. Şu anda işlere yetişemiyoruz o kadar yoğunluğumuz var. Buna rağmen de geceli-gündüzlü hiç durmadan elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Gökalp, büyüyerek bir fabrika kurmak ve daha fazla engelli bireye iş istihdamı sağlamak istediklerini söyleyerek, "Bizim buradaki hedefimiz büyümek, daha fazla büyümek. Daha çok engelli arkadaşlarımıza iş istihdamı sağlamak. Birçok engelli arkadaşımız evlerinde oturuyor, onların sosyal hayata katılmasını, bir iş alanına katılmalarını, üretime katkıda bulunmalarını arzu ediyoruz. Bunun için de büyüyerek Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrika oluşturmak istiyoruz. Orada 500-1000 engelli arkadaşımızı istihdam etmek istiyoruz. Bunun için de çalışmalar yapıyoruz. Çok yoğun çalışmalar yapıyoruz. Devamlı koşturuyoruz. AR-GE alanımızı geliştiriyoruz. Hangi alanlarda daha fazla iş yapabiliriz diye. Amacımız dediğim gibi büyümek ve büyük bir engelliler fabrikasını kurmak. Burada da bize emeği geçen başta valimiz olma üzere bütün yetkililere ve iş insanlarına engelli camiamız adına çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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