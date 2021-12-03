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Engellilerden Başkan Yalçın'a teşekkür - Son Dakika

Engellilerden Başkan Yalçın'a teşekkür

03.12.2021 12:25
Engellilerden Başkan Yalçın'a teşekkür

Anadolu Ortopedik Engelliler Derneği Başkanı Efdal Özkartal ve yönetim kurulu üyeleri, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a kendilerine sağladığı engelli araçları tamir ve bakım hizmeti ile diğer çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Anadolu Ortopedik Engelliler Derneği Başkanı Efdal Özkartal ve yönetim kurulu üyeleri, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a kendilerine sağladığı engelli araçları tamir ve bakım hizmeti ile diğer çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Başkan Yalçın, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Anadolu Ortopedik Engelliler Derneği Başkanı Efdal Özkartal ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

"BİZİM AÇIMIZDAN ÇOK ÖNEMLİ HİZMET"

Başkanlık makamında başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürlerinin de hazır bulunduğu ziyarette konuşan Dernek Başkanı Efdal Özkartal, Dünya Engelliler Günü vesilesiyle kendilerini kabul eden Başkan Yalçın'a teşekkür ederek sözlerine başladı. Özkartal, engellilerin toplumu oluşturan bileşenlerden birisi olduğunu belirterek, "Engelli araçlarımızın tamir ve bakım hizmeti bizleri çok rahatlattı. Bizim açımızdan çok önemli bir hizmet." dedi.

"EL BİRLİĞİYLE HAYATI GÖĞÜSLÜYORUZ"

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da, yılda sadece bir gün değil her zaman engelli bireylerin yanlarında olduklarını ifade ederek, "Böyle günlerde bir takım farkındalığın öne çıkmasını sağlamış oluyoruz. O gün yapacaklarımızı ve yaptıklarımızı değerlendirme fırsatı buluyoruz. Keşke böyle bir gün olmasa ama dünya hayatında sınavdayız. Allah, altından kalkamayacağımız yük vermesin. Hepimiz birbirimize vesile olacağız. El birliğiyle hayatı göğüsleyeceğiz." diye konuştu.

"İSABETLİ BİR HİZMET YAPTIK"

"İnsanlara yardımcı olmak kadar güzel bir şey yok. Bir gönüle girmek, bir insanın yüzünü güldürmek kadar güzel bir şey yok. Sizlere yönelik isabetli bir hizmet yaptığımız için mutluyuz." diyen Başkan Yalçın, şöyle devam etti:

"İnsanların hayatını kolaylaştıran kuruma belediye denir. Sadece sağlıklı bireylerin hayatını değil asıl engelli kardeşlerimizin de hayatını kolaylaştırmak önemli. 7/24 Kütüphane yaptık. İlk olarak orada engellilerimizi düşündük. Görme, işitme ve bedensel engellilerimiz için bölümler yaptık."

"ÇOK DUAMIZI ALIYORSUNUZ"

Yönetim kurulu üyesi Yeter Ergül ise, "Engelli araçlarımızı alıp tamir edilip bizlere teslim ediliyor. Çok güzel bir hizmet. Allah razı olsun. Artık çok rahatlıkla dışarı çıkabiliyoruz. Dışarıda kalır mıyız, aracımız bozulursa ne olacak veya kalırsak bizi kim alacak kaygımız yok. Bu hizmet takdire şayan bir hizmet. Keşke bütün belediyelerimiz böyle yapsa. Bugün biliyoruz ki dışarıda kaldığımızda birileri bize yetişecek. Gerçekten çok duamızı alıyorsunuz." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Anadolu Ortopedik Engelliler Derneği Başkanı Efdal Özkartal, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a plaket takdim ederken, Başkan Yalçın da misafirlerine dolma kalem, ajanda ve diğer hediyelerden oluşan çanta armağan etti. - KAYSERİ

Engellilerden Başkan Yalçın'a teşekkür
Engellilerden Başkan Yalçın'a teşekkür
Engellilerden Başkan Yalçın'a teşekkür

Mustafa Yalçın, Engelli, Aralık, Talas, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Engellilerden Başkan Yalçın'a teşekkür - Son Dakika


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