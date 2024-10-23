Erasmus+ Projeleri Değerlendirildi

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Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak'a makamında bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette ESOGÜ Uluslararası İlişkiler Birimi Kurum Koordinatörü Doç. Dr. Mahmut Sami İşlek de bulundu. Gerçekleşen ziyarette Erasmus+ Programı çerçevesinde ESOGÜ'de yürütülmekte olan projeler değerlendirilirken, özellikle son 4 yıl içinde ESOGÜ'ye KA1 (KA131, KA171), KA2, Avrupa Dayanışma Programı dahilinde tahsis edilmiş olan bütçenin kullanım oranının yüksek olduğuna ve bu projelerden yararlanan öğrenci ve personel sayılarındaki artışa dikkat çekildi. İlker Astarcı ESOGÜ'de bu çerçevede yapılan çalışmalar ve projelerin yürütülme süreçlerinin olumlu sonuçlarından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti. - ESKİŞEHİR