Erbaş'tan Öğretmenler Günü Mesajı

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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Medeniyetimizin inşası yolunda ilimle hikmeti, bilgiyle ahlakı buluşturan, gönüllere dokunan, göz aydınlığı evlatlarımızı geleceğe hazırlayan, bugünlere gelmemize vesile olan bütün öğretmenlerimizi, Kur'an kursu öğreticilerimizi ve hocalarımızı hürmet ve minnetle yad ediyor, öğretmenler gününü kutluyor; bu ulvi ve mukaddes görevi ifa ederken dar-ı beka'ya irtihal eden öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA