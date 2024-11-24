Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Başkan Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Medeniyetimizin inşası yolunda ilimle hikmeti, bilgiyle ahlakı buluşturan, gönüllere dokunan, göz aydınlığı evlatlarımızı geleceğe hazırlayan, bugünlere gelmemize vesile olan bütün öğretmenlerimizi, Kur'an kursu öğreticilerimizi ve hocalarımızı hürmet ve minnetle yad ediyor, öğretmenler gününü kutluyor; bu ulvi ve mukaddes görevi ifa ederken dar-ı beka'ya irtihal eden öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA
Son Dakika › Yerel › Erbaş'tan Öğretmenler Günü Mesajı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?