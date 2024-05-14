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Erciş'te yağmur ve dolu etkili oldu

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde yağmur ve dolu etkili oldu.

Dün geceden itibaren yağan yağmur, öğlen saatlerinde yerini doluya bıraktı. Kısa sürede etkili olan dolu nedeniyle birçok yerde su birikintisi oluştu. Doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise iş yerlerine girerek korunmaya çalıştı.

Meteorolojinin uyarıları sonrası başlayan dolu yağışı hayatı olumsuz etkilerken, yağışların devam edeceği belirtildi.