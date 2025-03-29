Erciyes'te Kayak Sezonu Kapandı - Son Dakika
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Yerel

Erciyes'te Kayak Sezonu Kapandı

Erciyes\'te Kayak Sezonu Kapandı

Aşırı hava koşulları nedeniyle Erciyes'teki kayak sezonu 2024-2025 için sona erdi.

29.03.2025 17:01
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Erciyes'te kayak sezonu hava şartlarındaki değişim nedeniyle kapandı.

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes'te 2024-2025 kayak sezonu kapandı. Aşırı rüzgar ve sıcaklık artışı nedeniyle kayak sezonun kapandığı belirtilirken, Erciyes AŞ'den yapılan açıklamada; "Bu sezon Erciyes'in eşsiz pistlerinde bizimle olan tüm misafirlerimize teşekkür ederiz. Yeni sezonda tekrar görüşmek dileğiyle" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erciyes'te Kayak Sezonu Kapandı - Son Dakika

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