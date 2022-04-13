Erdek'te ihtiyaç sahiplerinin evleri temizleniyor - Son Dakika

Erdek'de Vefa projesi ile ihtiyaç sahiplerinin evleri temizleniyor.

Erdek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından yürütülen "Evde Bakım Temizlik Vefa Projesi" ile ihtiyaç sahibi yaşlı ve engellilerin evleri temizleniyor.

Yaşlı, engelli ve bakacak kimsesi bulunmayan vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda yaşam sürmelerinin amaçlandığı proje ile 9 ay boyunca belirlenen 11 evde her hafta temizlik yapılacak. Gelen talepler doğrultusunda temizlik yapılacak hane sayısı artabileceği dikkate alınarak, bu iş için geçtiğimiz günlerde 1 kişi istihdam edilmişti.

Yaşlı, engelli ve bakacak kimsesi bulunmayan vatandaşlar için başlatılan, "Evde Bakım Temizlik Vefa Projesi"ni yerinde takip eden Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, Alaattin Mahallesi'nde ikamet ettiği evi temizlenen Mehmet Çıtam'ı eşi ile birlikte ziyaret etti.

Erdek'te yaşayan engelli ve yaşlılara yönelik projeler geliştirdiklerini ve hayata geçirdikleri bilgisini aktaran Kaymakam Atasoy, Vefa Projesi'nin bunlardan biri olduğunu belirterek "Vakfımızın bu çalışmalarında bizlere yardımcı olan hayırsever vatandaşlarımıza, devletimize ve ilgili Bakanlığımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BALIKESİR