Erdoğan: Servet Vergilendirilmeli - Son Dakika
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Yerel

Erdoğan: Servet Vergilendirilmeli

DTO Başkanı Uğur Erdoğan, ticaret yerine servetin vergilendirilmesini önerdi. Denizli'nin dış ticaret ve ekonomik gücüne vurgu yapıldı.

30.04.2025 23:01
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DTO Başkanı Erdoğan: "Ticaret değil, servet vergilendirilmeli"

DTO Başkanı Erdoğan:

" Denizli'miz tükettiğinden fazlasını üreten dış ticaret fazlası veren ülkemizin 9'uncu ihracatçı şehridir"

"Ticaretin değil, servetin vergilendirilmesinin ülkemiz ve sektörlerimiz için daha faydalı olacağını inancımız tam"

Denizli Defterdarı Mustafa Özdemirci:

"Yeni dönemde teknolojiye uyum sağlayan kurumlar bir adım öne geçmektedir"

DENİZLİ - Ekonomik zorlukların yaşandığı süreçlerde üretim, sanayi, sektör ve ticareti engelleyici adımlardan uzak durulması gerektiğini belirten Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, "Ticaretin değil, servetin vergilendirilmesinin ülkemiz ve sektörlerimiz için daha faydalı olacağını inancımız tam" dedi.

Denizli Ticaret Odası, "Dijitalleşen Vergi Dünyamızda Denetim ve Teknoloji" paneline ev sahipliği yaptı. Panelin açılışına Vali Ömer Faruk Coşkun, Denizli Defterdarı Mustafa Özdemirci, DTO Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, meslek kuruluşu temsilcileri ve davetliler katıldı.

Panelin açılışında konuşan Denizli SMMMO Başkanı Osman Erdemir, "2000'li yılların başından itibaren elektronik beyanname ile başlayan bu süreç günümüzde yapay zekanın da devreye girmesiyle çok farklı boyutlara gelmiştir. Artık mesleğimizi iyi bir şekilde icra edebilmek için mesleki bilginin yanı sıra teknolojik donanıma sahip olmak ve tüm elektronik uygulamalara hakim olmak büyük önem arz etmektedir" dedi.

"Şehrimizdeki birçok ilke imza attık"

Denizli Ticaret Odası olarak sektörlere öncülük ettiklerini kaydeden DTO Başkanı Uğur Erdoğan da, "Denizli'miz tükettiğinden fazlasını üreten dış ticaret fazlası veren ülkemizin 9'uncu ihracatçı şehridir. Yıllık ihracatımız 4,5 milyar civarındadır. İthalatımız ise 2,2 milyar dolarındadır. Dış ticaret hacmimize bakıldığında da toplam 7 milyara yakın bir dış ticaret hacmimiz mevcuttur. Ören yerlerimizde ağırladığımız turist sayısı ile ülkemizin en çok turist çeken ilk 3 turizm merkezinden biriyiz. Türkiye ekonomisi açısından önemli illerdeniz. Her geçen gün sektöre çeşitliliğini daha da artıran şehrimiz başta tekstil ve konfeksiyon olmak üzere, kablo, mermer, makine, turizm, gıda, tarım, hayvancılık, demir çelik, cam ve kimya sanayide ülke ekonomisinde söz sahibi illerden birisiyiz. İhracatımızın yüzde 63'ünü Avrupa ülkelerine gerçekleştirmekteyiz. Şehrimizde 57 farklı ülkeden ortakları bulunan yabancı sermayeli şirketler mevcuttur. Bundan 5-6 yıl önce bu sayı 60 iken, bugün şükürler olsun Denizli'mizde 415 tane firma vardır. Sektör çeşitliliği ise bu 415 şirketin içinde birçok alanda şehrimizde faaliyet göstererek ihracata, üretime ve istihdama güçlü bir katkı sağlamaktadır. Denizli Ticaret Odası 23 bin üyesi olan şehrimizin en etkin ve en büyük sivil toplum kuruluşudur. Şehrimizdeki birçok ilke imza attık" diye konuştu.

"Ticaret değil, servet vergilendirilmeli"

"Ekonominin durumu ve ticaretin gidişatı göz önünde bulundurulması gerekiyor" diyen Erdoğan, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Ekonomik zorlukların yaşandığı süreçlerde üretimi, sanayiyi, sektörlerimizi ve ticareti engelleyici vergi oranları ile vergi incelemelerinde uzak durulması gerektiğini düşünmekteyiz. Vergi politikaları ticareti engellememeli aksine teşvik edici olmalıdır. Ticaretin değil, servetin vergilendirilmesinin ülkemiz ve sektörlerimiz için daha faydalı olacağını inancımız tam. Üyelerimizden gelen en önemli talepleri her platformda ilgili bakanlarımıza bildiriyoruz. Kurumlar vergisi beyannamesi verme süresinin uzatılmasını noktasında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği başkanımızla, Maliye Bakanımıza intikal ettirdik. İnşallah bu konuda en kısa sürede gündeme gelir. Yine aynı zamanda üyelerimizin aktardığı konulardan birisi ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına göndermeleri gereken İşletme Sayım Cetveli'dir. Bu iki beyanname üst üste gelmektedir. Bu beyan tarihlerinin makul bir süre içerisinde uzatılmasını arzu etmekteyiz."

"Teknolojiye uyum sağlayan kurumlar bir adım öne geçiyor"

Vergi yönetimindeki son gelişme ve düzenlemeler hakkında bilgiler veren Denizli Defterdarı Mustafa Özdemirci ise, "Artık defterler, belgeler ve beyannameler sadece dijital ortamda tutulmakla kalmıyor aynı zamanda vergi denetimleri de yapay zeka gibi teknolojilerle daha hızlı ve etkili hale geliyor. Denetim süreçlerinde teknolojinin entegrasyonunu sadece hataları ve usulsüzleriler daha kolay tespit etmekle kalmıyor aynı zamanda mükellefler için de daha şeffaf ve öngörülebilir sistem sunuyor. Mükellef işlemi yaptıktan 5 yıl sonra karşısına vergi incelemesiyle çıkmıyoruz. Bu dijitalleşmeyle birlikte kısa süre içerisinde mükelleflerin bilmeden yaptıkları hataları kendilerine dijital yöntem ile iletiyoruz. E-Fatura, E defter, E-Arşiv gibi uygulamalar vergi idaresiyle işletmeler arasında anlık veri paylaşımı mümkün kılarak riskli bazı denetim modellerine zemin hazırlıyor. Bu dönüşüm klasik denetim anlayışını da değiştiriyor. Artık denetçiler sahada belge aramak yerine dijital veriyle analiz eden vergi görselleştirme araçlarıyla anlam çıkaran uzmanlara dönüşüyor. Kısacası dijitalleşen vergi sistemleri sayesinde hem vergi kaybı azalıyor hem de denetim süreçleri daha verimli ve adil bir yapıya kavuşuyor. Bu yeni dönemde teknolojiye uyum sağlayan kurumlar bir adım öne geçmektedir" ifadelerini kullandı.

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Ersan Öz'ün yaptığı panelde Vergi Denetim Kurulu Başkanı Muhsin Atçı ile Gelir İdaresi Daire Başkanı Hüseyin Azili katılımcılara son gelişmeler hakkında bilgiler vererek, gelen soruları cevaplandırdı.

Kaynak: İHA

Sivil Toplum, Teknoloji, Ekonomi, Denizli, İhracat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erdoğan: Servet Vergilendirilmeli - Son Dakika

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