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Ereğli Belediyesi karda bekleyen vatandaşlara çorba ikramında bulundu - Son Dakika

Ereğli Belediyesi karda bekleyen vatandaşlara çorba ikramında bulundu

24.01.2022 12:56
Ereğli Belediyesi karda bekleyen vatandaşlara çorba ikramında bulundu

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi yoğun kar ve tipi sebebiyle yolda kalan vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulundu.

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi yoğun kar ve tipi sebebiyle yolda kalan vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulundu.

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu'nun talimatıyla otogar, Konya- Adana Otoyolu ve Adana- Ankara Otoyolu üzerinde mahsur kalan insanlara sıcak çorba ikramında bulunuldu. Bunun yanında ekipler, kar küreme çalışmalarına da gece gündüz aralıksız devam etti.

Çalışmalar hakkında kısa bir değerlendirme yapan Başkan Oprukçu, "Biz tarih boyunca yardımlaşmayı, dayanışmayı, paylaşmayı yaşam felsefesi edinmiş bir milletiz. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolların kapanmasıyla mahsur kalan vatandaşlarımıza karşı duyarsız kalmamız beklenemezdi. Bu manada Otogarda, Konya-Adana Otoyolu ve Adana-Ankara Otoyolu üzerinde yolda kalan insanlarımıza sıcak çorba ikramında bulunarak Belediye olarak onların yanlarında olduğumuzu gösterdik. Hizmetlerimizi gerçekleştirirken her zaman Ereğli'mize yakışanı yapmaya özen gösteriyoruz, bu gibi durumlarda da bize yakışan, üzerimize düşen ne varsa yapmaktan hiç imtina etmeyiz. Diğer yandan ekiplerimiz gece gündüz kar küreme çalışmalarına da aralıksız devam ediyor. Bu noktada Yeni Sanayi Sitemizde ve Marangozlar Sanayi Sitemizde gerçekleştirilen çalışmaları inceledik. Uzun zamandır beklediğimiz rahmete şükürler olsun ki kavuştuk, rahmetin getirdiği bazı zorlukları da karşılayacağız ki sonrasında bollukta şereflenelim. Bu zorlukları minimize etmek için Ereğli Belediyesi olarak her zaman gereken çalışmaları gerçekleştiriyoruz, gerçekleştirmeye de devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KONYA

Ereğli Belediyesi karda bekleyen vatandaşlara çorba ikramında bulundu
Ereğli Belediyesi karda bekleyen vatandaşlara çorba ikramında bulundu
Ereğli Belediyesi karda bekleyen vatandaşlara çorba ikramında bulundu
Ereğli Belediyesi karda bekleyen vatandaşlara çorba ikramında bulundu
Ereğli Belediyesi karda bekleyen vatandaşlara çorba ikramında bulundu

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Ereğli Belediyesi, Ereğli, Konya, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ereğli Belediyesi karda bekleyen vatandaşlara çorba ikramında bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ereğli Belediyesi karda bekleyen vatandaşlara çorba ikramında bulundu - Son Dakika
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