Ereğli\'de Gıda Denetimleri

Yerel

Konya'nın Ereğli ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, gıda işletmelerinde tüketicinin sağlığının korunması yönelik denetimler yapıldı.

Ereğli İlçe Müdürlüğü gıda kontrol personellerince 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde ilçede faaliyet gösteren, gıda işletmelerinde tüketicinin sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla denetimler yapıldı. Yetkili birimlerin, ilçe genelinde faaliyet gösteren gıda işletmelerinde tüketicinin sağlığının korunması ve güvenilir gıda adına halkın sağlığıyla oynayan işletmelere müsaade edilmeyeceği ve bu tür denetimlerin daha sık aralıklarla yapılacağı belirtildi. - KONYA