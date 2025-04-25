Ereğli\'de Teraryum Etkinliği

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesinde "Doğada Tekrar Kullanılabilir Atık Malzemelerle Teraryum Hazırlama" etkinliği gerçekleştirildi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği lisans programı 4. sınıf öğrencilerine yönelik olarak "Fen Öğretiminde Okul Dışı Öğrenme Ortamları" dersi kapsamında 15 Nisan 2024 tarihinde "Doğada Tekrar Kullanılabilir Atık Malzemelerle Teraryum Hazırlama" başlıklı uygulamalı etkinlik düzenlendi.

Etkinlik, dersin yürütücüsü Prof. Dr. Özlem Koray ile Afacan Çiçekçilik'ten Naci Buzoğlu'nun katkılarıyla gerçekleştirildi. Geri dönüştürülebilir malzemelerin değerlendirilmesi ve doğa temelli öğretim uygulamalarının teşvik edilmesini amaçlayan etkinlikte, katılımcılar atık materyallerden özgün teraryumlar tasarlama fırsatı buldu.

Uygulamalı olarak gerçekleştirilen etkinlik, öğrencilerin doğa ile etkileşimli öğrenme süreçlerine olan ilgisini artırırken, sürdürülebilirlik ve çevre bilinci konularında da farkındalık kazandırdı. - ZONGULDAK