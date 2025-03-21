Erenler Belediye Başkanı Dinç, İftar Programında Personeliyle Buluştu - Son Dakika
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Erenler Belediye Başkanı Dinç, İftar Programında Personeliyle Buluştu

Erenler Belediye Başkanı Dinç, İftar Programında Personeliyle Buluştu

Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, belediye personeli ve aileleriyle düzenlenen iftar programında bir araya gelerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

21.03.2025 12:58  Güncelleme: 13:04
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Belediye personeli ve aileleri ile iftar programında bir araya gelen Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, "Kıymetli mesai arkadaşlarım, değerli ailelerimiz; biz biriz, beraberiz ve büyük bir aileyiz. Ben şahsım olarak bu ailenin bir ferdi olmaktan dolayı büyük mutluluk ve memnuniyet duyuyorum" dedi.

Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, belediye personeli ve aileleri ile iftar programında bir araya geldi. Gerçekleşen iftar programında aileler ile yakından ilgilenen Başkan Şenol Dinç, katılımlarından dolayı teşekkürlerini iletti. İftar programında konuşma yapan Başkan Şenol Dinç, "İçerisinde bulunduğumuz, rahmet, bereket ve huzur dolu Ramazan Ayımızda birlikte oruçlarımızı açmaktan dolayı duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Kıymetli mesai arkadaşlarım, sokaklarında ve caddelerinde büyüdüğümüz, gençliğimizin, yıllarımızın geçtiği güzel ilçemiz Erenlerimizin geleceği için çalışıyoruz. İlçemiz için hep birlikte çok çalışmaya devam edeceğiz çünkü geleceğin Erenlerini hep birlikte inşa edeceğiz" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erenler Belediye Başkanı Dinç, İftar Programında Personeliyle Buluştu - Son Dakika

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