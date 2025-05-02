Erenler\'de Trafik ve İlk Yardım Haftası Kutlandı

1-7 Mayıs Trafik ve İlk Yardım Haftası etkinliklerinde konuşan Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, "Trafik görevlilerimiz ve ilk yardım çalışanlarımız başta olmak üzere, tüm sürücülerimizin ve vatandaşlarımızın Trafik ve İlk Yardım Haftası'nı kutluyorum" dedi.

Erenler de 1-7 Mayıs Trafik ve İlk Yardım Haftası Erenler Belediyesi tarafından gerçekleşen programlar ile kutlandı. İlçe protokolünün katılımı ile gerçekleşen programda, çocuklar hem trafik kuralları ile ilk yardım dersleri aldı hem de gönüllerince eğlendi. Programda selamlama konuşması gerçekleştiren Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, "Trafik kuralları ve ilk yardım çok küçük yaşlardan itibaren çocuklarımıza aşılanmalı ve hepimiz tarafından ömür boyu da uyulmalı" dedi.

Başkan Şenol Dinç, "Her zaman dikkatli ve kuralara nizami şekilde hareket etmek gerekiyor. Bu kapsamda hepimiz bir arada yaşama kültürü gereğince hem kendimize hem de diğer kişilere karşı sorumluluklarımızın olduğunu bilmek zorundayız ve trafik kazalarının, kurallara uyulduğu takdirde önlenebilir olduğunu ve doğru ilk yardım uygulamaları ile hayat kurtarıldığını unutmamalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, bütün vatandaşlarımızı trafik konusunda daha duyarlı davranmaya, karşılıklı saygı çerçevesinde belirlenmiş kurallara azami ölçüde riayet etmeye davet ediyor ve başta trafik görevlilerimiz ve ilk yardım çalışanlarımız olmak üzere, tüm sürücülerimizin ve vatandaşlarımızın Trafik ve İlk Yardım Haftası'nı kutluyorum" ifadelerini kullandı. - SAKARYA