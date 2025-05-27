Ergan Dağı'na Modern Tesis Yatırımı - Son Dakika
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Ergan Dağı'na Modern Tesis Yatırımı

Ergan Dağı\'na Modern Tesis Yatırımı
27.05.2025 10:53
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Ergan Dağı, 111 milyon TL'lik proje ile dört mevsim turizm merkezi olmaya hazırlanıyor.

Erzincan'ın doğa ve kış turizmindeki yükselen değeri Ergan Dağı, kapsamlı bir projeyle dört mevsim boyunca hizmet verecek modern tesislere kavuşuyor. Erzincan Valiliği koordinasyonunda hayata geçirilecek proje kapsamında, Ergan Dağı Kış Turizm Merkezi'ne günübirlik kullanım için çok yönlü ve çağdaş bir tesis inşa edilecek.

Yaklaşık maliyeti 111 milyon TL olan proje, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ve Erzincan İl Özel İdaresi ortaklığıyla finanse edilecek. Bu yatırımın 33 milyon 300 bin TL'si KUDAKA tarafından, 77 milyon 700 bin TL'si ise İl Özel İdaresi tarafından karşılanacak.

Proje kapsamında yapılacak tesiste; açık ve kapalı alanlara sahip kafeterya, kayak ekipmanları kiralama ve satış birimi, telesiyej sandalye garajı, sağlık birimleri, idari yönetim merkezi ve teknik hacimler yer alacak. Ayrıca ziyaretçilerin rahatlığı ve doğayla etkileşimi artırmak amacıyla kapsamlı peyzaj düzenlemeleri gerçekleştirilecek.

Mevsimlik turizmden 12 aylık cazibe merkezine

Yalnızca kış aylarında hizmet veren Ergan Dağı'nın, proje sayesinde yaz döneminde de aktif bir rekreasyon ve doğa sporları destinasyonu haline gelmesi hedefleniyor. Yeni tesisle birlikte Erzincan'da yaşayan vatandaşlar ve kente gelen ziyaretçiler dağda daha uzun süre vakit geçirebilecek, çok yönlü etkinlik olanaklarından faydalanabilecek.

Aynı zamanda dağın mevcut tesislerinde yaşanan kapasite yetersizliği giderilerek sağlık hizmetleri modern, erişilebilir ve entegre bir yapıya kavuşturulacak. Bu sayede Ergan Dağı, sadece turistik değil, aynı zamanda güvenli ve konforlu bir cazibe merkezi haline dönüşecek.

İmzalar törenle atıldı

Projenin resmi başlangıcı niteliği taşıyan imza töreni, Erzincan Valiliği'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Törene; Erzincan Valisi Doç. Dr. Hamza Aydoğdu, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, Erzincan İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili ve Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Cavit Şireci, İl Genel Meclisi'nde görev yapan siyasi parti temsilcileri ve kurum yetkilileri katılım sağladı. Törende atılan imzalarla birlikte proje resmen başlamış oldu.

Erzincan, doğa sporlarında bölgesel merkez olma yolunda

Yetkililer, projenin yalnızca fiziki bir yatırım değil, aynı zamanda Erzincan'ın turizm vizyonunu genişleten stratejik bir adım olduğunu vurguladı. Ergan Dağı'nın doğal ve coğrafi avantajları, yapılacak yatırımla çok daha geniş kitlelere ulaştırılacak.

Doğaya saygılı, işlevsel ve sürdürülebilir bir anlayışla hayata geçirilen bu projeyle Erzincan'ın; doğa sporları, kış turizmi ve yıl boyu süren rekreasyon imkanlarıyla Türkiye'nin önde gelen şehirlerinden biri haline gelmesi hedefleniyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

erzincan, Turizm, Son Dakika

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