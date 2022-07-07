Ergene'de kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı - Son Dakika
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Ergene'de kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı

07.07.2022 11:51
Ergene'de kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Çocuk Koruma Kanunu Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Çocuk Koruma Kanunu Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı başkanlığında, 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanuna ilişkin Çocuk Koordinasyon ve 6284 Sayılı Ailenin Korunması Kanunu'na ilişkin kadına şiddetle mücadele kurulları toplandı. Yapılan toplantıda, Ergene'de hizmet veren tüm daire amirlikleri tarafından çocuk, kadın ve aile çalışmalarında tam koordinasyon sağlanması, farkındalık çalışmaları ile birlikte eğitimlerin hız kesmeden verilmesi konularında kararlar alındı. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

Mehmet Emin Taşçı, Tekirdağ, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ergene'de kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ergene'de kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı - Son Dakika
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