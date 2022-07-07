Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı başkanlığında, 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanuna ilişkin Çocuk Koordinasyon ve 6284 Sayılı Ailenin Korunması Kanunu'na ilişkin kadına şiddetle mücadele kurulları toplandı. Yapılan toplantıda, Ergene'de hizmet veren tüm daire amirlikleri tarafından çocuk, kadın ve aile çalışmalarında tam koordinasyon sağlanması, farkındalık çalışmaları ile birlikte eğitimlerin hız kesmeden verilmesi konularında kararlar alındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Mehmet Emin Taşçı, Tekirdağ, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Ergene'de kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı - Son Dakika

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