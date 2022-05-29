Erkan Ataman: "Birliktelikten doğan gücümüzle yetkide 17. yılımız kutlu olsun" - Son Dakika
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Erkan Ataman: "Birliktelikten doğan gücümüzle yetkide 17. yılımız kutlu olsun"

29.05.2022 14:02
Erkan Ataman: "Birliktelikten doğan gücümüzle yetkide 17. yılımız kutlu olsun"

Bem-Bir-Sen Bursa Şube Başkanlığı, Bem Bir Sen'in yetkide 17. yılını kutlamak için bir araya geldi.

Bem-Bir-Sen Bursa Şube Başkanlığı, Bem Bir Sen'in yetkide 17. yılını kutlamak için bir araya geldi. Bursa Şube Başkanı Erkan Ataman, "Dünyanın içinde bulunduğu kötü dönemde dahi bu yılı kazanımlar elde ederek tamamladık. Temmuz ayında yemek ücretlerine yapılacak zam ve maaş iyileştirmeleriyle inşallah kazanımlarımızı sürdüreceğiz. Desteğiniz, mücadeleniz ve emeğiniz için çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yerel yönetim hizmet kolunun yetkili sendikası Bem Bir Sen'in yetkide 17. Yılı Bem Bir Sen Bursa Şube Başkanlığı'nda kutlandı. Bem Bir Sen Şube Başkanı Erkan Ataman, şube yönetimi ve üyelerinin katıldığı toplantıda kamu görevlilerinin kazanımları ve beklentileri konuşuldu. Bem Bir Sen Bursa Şube Başkanı Erkan Ataman yaptığı konuşmasında şu cümlelere yer verdi;

"Yaklaşık 2 yıldır pandemi sebebiyle toplu olarak bir araya gelememenin üzüntüsünü yaşadık. Geneldeki üye sayımız 61 bin 287'ye, yerelde ise Bursa'da üye sayımız 3 bin bin 145'e yükseldi. Genelde kazandığımız yetkiyi yerelde de sürdürdük. Üye sayılarında yaşanan artışlar, üyelerimizin bize duyduğu güveninin en büyük göstergesi oldu. Desteğiniz, mücadeleniz ve emeğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bem-Bir-Sen'in hizmet kolunda rakipsizliğini bir kez daha tescilleyen rakamlar, kamu görevlilerinin beklentileri ve talepleriyle, milletimizin hasletleri ve hassasiyetleriyle uyumlu sendikal bakış ve yaklaşımların haklılığını tescillemiştir. Ülkemizin ve dünyanın içinde bulunduğu kötü ekonomik koşullara rağmen bu yılı Memur-Sen ve Bem-Bir Sen olarak önemli kazanımlar elde ederek tamamladık. Sahada ve masada gösterdiğimiz azimli mücadeleyi kazanımlara dönüştürerek her bir üyemizin hakkını sonuna kadar savunduk."

Görev süresi boyunca, katılımcı, şeffaf, hesap verilebilir, bir yöneticilik anlayışı ile hizmetlerini sürdüklerinin altını çizen Ataman, "Üyelerinin haklarını savunan, üyesinin yanında olan ve üyelerinin görüşlerini her zaman ön planda tutan bir anlayış benimsedik. Birbirimizin tecrübelerinden faydalanarak kimsenin kimseye üstünlüğü olmadığı bir yapıda faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Sonuçta kamu görevlilerimiz için emek veriyor, sendikamızın güçlenmesi için çalışıyor, haklarımızın iyileştirilmesi için mücadele ediyoruz. Burada en büyük argümanımız sizlerdiniz. Sizlerin sahadaki gayreti, üyelere erişiminiz, onların sorunlarıyla ilgilenmesi üyelerin dertleriyle dertlenmesi, çözüm odaklı çalışmalarımızla sonuca ulaşmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - BURSA

Erkan Ataman: Birliktelikten doğan gücümüzle yetkide 17. yılımız kutlu olsun
Erkan Ataman: Birliktelikten doğan gücümüzle yetkide 17. yılımız kutlu olsun
Erkan Ataman: Birliktelikten doğan gücümüzle yetkide 17. yılımız kutlu olsun

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Kaynak: İHA

Bursa, Kamu, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erkan Ataman: 'Birliktelikten doğan gücümüzle yetkide 17. yılımız kutlu olsun' - Son Dakika


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