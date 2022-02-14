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Ermeniler tarafından şehit edilen 71 askerimiz anıldı - Son Dakika

Ermeniler tarafından şehit edilen 71 askerimiz anıldı

14.02.2022 00:58
Ermeniler tarafından şehit edilen 71 askerimiz anıldı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde 10 Şubat 1915'te Ermeniler tarafından şehit edilen 71 askerimiz şehadetlerinin 107. yıl dönümünde temsili şehitlikte anıldı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde 10 Şubat 1915'te Ermeniler tarafından şehit edilen 71 askerimiz şehadetlerinin 107. yıl dönümünde temsili şehitlikte anıldı.

Sivas'ın Suşehri ilçesine bağlı Yeşilyayla köyünde, Yeşilyayla Köyü Sosyal Yardımlaşma Derneği ve Muhtarlık tarafından düzenlenen anma programında, 2011 yılında işadamı Muammer Demirci tarafından yaptırılan temsili şehitlikte ilk olarak saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duanın ardından, İlçe Kaymakamı Hidayet Sarı yaptığı konuşmada, Ermeniler tarafından 10 Şubat 1915 yılında şehit edilen 71 askeri anmak üzere bir araya geldiklerini ifade etti.

Sarı, 1915 yılında yaşanan olayın resmi kayıtlarda yer almadığı için köy sakinleri tarafından son 11 yıldır anma programı adı altında tekrarlandığını hatırlatıp, "Nuri Bey'in de aralarında yer aldığı 71 askerimizin şehit olduğu bu olay gibi birçok olay, gerek Birinci Dünya Savaşı'nda, gerekse Kurtuluş Savaşı'nda kahramanlık destanları yazılan olaylar mevcuttur. Ama o günkü koşullarda bu kahramanlık olaylarının birçoğu resmi kayıtlara geçmedi. Bu olay da onlardan biri. Resmi kayıtlarda yer almadığından dolayı bizler de resmi tören düzenleyemiyoruz. Ama köy muhtarlığımız ve köy derneğimiz bu açığı kapatarak bu etkinliği her yıl düzenliyor. Bizler de bu etkinliklere katılarak onlara destek veriyoruz. Tüm şehitlerimize rahmet diliyorum" dedi.

Yeşilyayla Köyü Dernek Başkanı Hakan Koç ise, 1915 yılında yaşanan olayın tarihçesini anlatarak şehitlere rahmet diledi. Köy Muhtarı Mehmet Şahin ise programa katılanlara teşekkürlerini iletti.

Suşehri Kültür ve Dayanışma Dernek Başkanı Erdem Bayraklı ise, "Vatan toprağımızın her yeri şehit kanlarıyla sulanmıştır. Edirne'den Kars'a bu olayların hepsine tanık olabiliyoruz. Rabbim onlardan razı olsun ki bize böyle bir vatan bıraktılar. Bizler de özgürce ve hürce bu vatan toprağında, bu bayrağın altında rahatça yaşıyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından vatandaşlar temsili mezarların başında ellerinde Türk bayraklarıyla dua ettiler. - SİVAS

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Ermeniler, Suşehri, Sivas, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ermeniler tarafından şehit edilen 71 askerimiz anıldı - Son Dakika


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