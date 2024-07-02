Erzincan Belediyesi Toplu Sünnet Şöleni Başvuruları Başladı - Son Dakika
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Erzincan Belediyesi Toplu Sünnet Şöleni Başvuruları Başladı

Erzincan Belediyesi Toplu Sünnet Şöleni Başvuruları Başladı

Erzincan Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel Toplu Sünnet Şöleni için başvurular başladı. Şölen, Ağustos ayında gerçekleştirilecek ve maddi imkanı bulunmayan çocuklar ücretsiz olarak sünnet ettirilecek.

02.07.2024 12:00  Güncelleme: 12:01
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Erzincan Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği Toplu Sünnet Şöleni bu yılda gerçekleşecek. Ağustos ayında yapılması planlanan Toplu Sünnet Şöleni için başvurular başladı.

Erzincan Belediyesi tarafından geleneksel hale gelen Geleneksel Sünnet Şöleni için kayıtlar başladı. Erzincan'da ikamet eden ve maddi imkanı bulunmayan çocuklar modern cerrahi yöntemlerle, steril şartlarda ücretsiz olarak sünnet ettirilecek.

Ağustos ayında yapılması planlanan 'Geleneksel Sünnet Şöleni' ne başvurular 01 - 12 Temmuz 2024 tarihleri arasında Çarşı Mahallesi TOKİ Konutları içerisinde yer alan Erzincan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne kayıt formu yoluyla yapılacak olup 444 9 024 numaralı telefondan bilgi alınabilir.

Belediye Başkanı Bekir Aksun, "Erzincan'da yaşayan çocuklarımızın bu mutluluklarını paylaşmaktan buna vesile olmaktan çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu geleneğimiz inşallah bundan sonraki yıllarda da devam edecektir." dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Erzincan Belediyesi Toplu Sünnet Şöleni Başvuruları Başladı - Son Dakika
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