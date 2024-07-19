Erzincan'da 13 yaşındaki Esmanur Şeker bir günde Kur'an-ı Kerimi hatim etti - Son Dakika
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Erzincan'da 13 yaşındaki Esmanur Şeker bir günde Kur'an-ı Kerimi hatim etti

Erzincan\'da 13 yaşındaki Esmanur Şeker bir günde Kur\'an-ı Kerimi hatim etti

Erzincan'da hafızlık eğitimini tamamlayan 13 yaşındaki Esmanur Şeker, bir günde Kur'an-ı Kerimi ezberleyerek hatim etti. Şeker'in hatim duası merasimi, İl Müftüsü, öğretim görevlisi ve ailesinin katılımıyla gerçekleşti. Şeker, hafızlık eğitimini tamamladığı için hocalarına ve ailesine teşekkür etti.

19.07.2024 09:13
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Erzincan'da hafızlık eğitimini tamamlayan 13 yaşındaki Esmanur Şeker bir günde Kur'an-ı Kerimi ezber olarak okuyarak hatim etti.

Hafızlık eğitimini tamamlayan Esmanur Şeker, Sümbül Valide Sultan Kız Kur'an Kursunda sabah namazının ardından başlayarak yatsı namazı sonrası 30 cüzün tamamını ezberden okuyarak hatim etti. Erzincan İl Müftüsü Muharrem Gül, İlahiyat Fakültesi öğretim görevlisi Yavuz Mutlu, Sümbül Valide Sultan Kız Kur'an Kursu öğreticileri, Kur'an kursu talebeleri ve ailesinin katılımı ile icazet ve hatim duası merasimi yapıldı.

Hatmi Şerifi tamamlamanın mutluluğu gözlerinden okunan Hafize Esmanur Şeker duygularını şu şekilde ifade etti:

"Yaklaşık 2 yıl içerisinde hafızlığımı tamamladım. Hocalarımdan Allah Razı olsun. Rabbin hatim etmemi nasip ettiği için hamt-u Senalar olsun. Hafızlık eğitimim süresince her zaman yanımda olan değerli hocalarıma ve aileme çok teşekkür ediyorum" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan'da 13 yaşındaki Esmanur Şeker bir günde Kur'an-ı Kerimi hatim etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da 13 yaşındaki Esmanur Şeker bir günde Kur'an-ı Kerimi hatim etti - Son Dakika
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