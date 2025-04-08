Erzincan'da 14 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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Erzincan'da 14 Kaçak Göçmen Yakalandı

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Yasadışı yollarla giriş yapan 14 göçmen ve bir organizatör yakalandı, tutuklandı.

08.04.2025 08:14
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Erzincan'da yabancı uyruklu 14 kaçak göçmen yakalandı

ERZİNCAN - Erzincan'da durdurulan araçta yurda yasadışı yollarla giriş yapan 14 kaçak göçmen ile bunlara organizatörlük yaptığı belirlenen 1 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda; Erzincan'a gelen bir araç içerisinde, yurda yasadışı yollardan girdiği tespit edilen 14 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Yakalanan yabancı uyruklu şahıslar, haklarında gerekli işlemler yapılmak üzere geri gönderme merkezine gönderildi.

Ayrıca konu ile alakalı olan A.K. isimli şüpheli şahıs "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Erzincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan'da 14 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika

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