Erzincan\'da 2024 Hizmet Toplantısı

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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında vali yardımcıları ve birim amirlerinin katılımıyla 2024 yılında Erzincan'da yapılan çalışmalar ve vatandaşlara sunulan hizmetlerle ilgili değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Vali Aydoğdu, Erzincan'ın gelişmesi ve kalkınması, vatandaşların daha müreffeh bir yaşam sürmeleri için eğitimden sağlığa, ulaşımdan alt yapıya, sanayiden tarım ve hayvancılığa, kültür ve sanattan spora her alanda yapılan çalışmalarda emeği olan herkese teşekkür etti.

Daha sonra sırasıyla söz alan vali yardımcıları ve birim amirleri takip ettikleri projeler ve çalışmalar ile kurumlarının 2024 faaliyetleri ve verileri hakkında bilgi verdi.

2025 yılının Erzincan'da Türkiye'de ve dünyada acıların, savaşların ve afetlerin yaşanmadığı güzel bir yıl olmasını dileyen Vali Aydoğdu, Erzincan genelinde devam eden yatırım ve işlerin titizlikle takip edilmesini, sunulan hizmetlerin etkin, kaliteli, hızlı ve vatandaş odaklı bir şekilde sunulması yönünde talimatlar vererek başarılar diledi. - ERZİNCAN