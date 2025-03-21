Erzincan'da Besiciler Kış Zorluklarıyla Mücadele Ediyor - Son Dakika
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Erzincan'da Besiciler Kış Zorluklarıyla Mücadele Ediyor

Erzincan\'da Besiciler Kış Zorluklarıyla Mücadele Ediyor

Erzincan'da besiciler, zorlu kış şartlarında kuzulama döneminde hayvanlarına 24 saat bakıyor.

21.03.2025 09:46
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Erzincan'da mart ayında etkili olan kar yağışlarıyla birlikte uzayan kış günlerinde besiciler, zorlu şartlarda mesaisini sürdürüyor.

Mart ayının sonuna doğru özellikle kırsal kesimde etkili olan kar yağışı nedeniyle, soğuk havanın da etkili olduğu Erzincan'da küçükbaş hayvan yetiştiricileri, çetin ve uzun geçen kış günlerine rağmen tek geçim kaynağı olan koyunlarının kuzulama döneminde bir an olsun yanlarından ayrılmıyor. Yeni doğan kuzuların başından ayrılmayan besicilerin gece ağıllarda ki mesaileri sürüyor. Gece vakitlerinde nöbet tutan besiciler, nöbet esnasında gebe hayvanların doğumlarına yardımcı olarak kuzunun sağlıklı dünyaya gelmesini sağlıyor. Ayrıca ikiz doğum yapan kuzulara anne sütü yetmediği için biberon ile destek sütü verilirken, aynı işlem doğumda annesi ölen kuzular için de uygulanıyor.

Yalancı baharın ardından yeniden soğuk kış günlerinde hayvanlarına bakmakta güçlük çeken besiciler, tüm zorluklara rağmen koyunların ve kuzuların ağıllarda ki tüm bakımlarını yaparak yaklaşan bahar aylarında meralara çıkmaya hazırlanıyor.

Geçimini küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinden sağlayan Salih Doğan, 7 gün 24 saat hayvanların başında durduklarını belirterek, "Gördüğünüz gibi küçükbaş hayvanla meşgulüz. Geçimimizi bu şekilde sağlamaktayız. Ocak 15'den itibaren kuzu doğumları başladı. Sabahları saat 6, 6 buçuk gibi işimize başlıyoruz. Kuzu emzirme ve daha sonra üç öğün çeşitli yemlerle hayvanları besliyoruz. Akşam 7-8 gibi paydosumuz var ama bizim doğumlardan kaynaklı gece nöbetlerimiz oluyor. Geceleri doğum takibi yapıyoruz. Yani 7-24 bunun bekçiliğini yapmaktayız" dedi.

Üniversitede öğrenci olan ve boş vakitlerinde ailesine destek olan Kadir Doğan ise kuzuların doğumundan sonra sağlıklı yetişmeleri için bazı tedbirler aldıklarını söyledi.

Doğan, geceleri de özellikle güç doğumlara yardımcı olduklarını belirterek, "Geceleri koyun doğurduğu zaman bazı koyunlar zorlanıyorlar ve bizler de saat başı, 2 saatte bir gelip koyunları kontrol edip, eğer öyle bir şey varsa yardımcı oluyoruz ve ayakta tutmaya çalışıyoruz" diye konuştu. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan'da Besiciler Kış Zorluklarıyla Mücadele Ediyor - Son Dakika

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