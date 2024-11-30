Erzincan'da Çatı Yangını Söndürüldü

Erzincan'da evin çatısında çıkan yangın söndürüldü
ERZİNCAN - Erzincan'da müstakil evin çatısında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Erzincan merkez Ersevenler Mahallesinde akşam saatlerinde bir evin çatısından yükselen dumanlar vatandaşlar tarafından fark edilerek itfaiyeye haber verildi. Kısa sürede çatıyı saran yangına itfaiye ekipleri başka bir eve sirayet etmeden müdahale etti.
Yangın itfaiyenin yarım saatlik çalışmasıyla söndürülerek soğutma çalışması yapıldı. Yangında evde maddi hasar oluştu.
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