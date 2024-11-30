Erzincan'da Çatı Yangını Söndürüldü - Son Dakika
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Erzincan'da Çatı Yangını Söndürüldü

Erzincan'da müstakil evin çatısında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü, maddi hasar oluştu.

30.11.2024 20:16
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Erzincan'da evin çatısında çıkan yangın söndürüldü

ERZİNCAN - Erzincan'da müstakil evin çatısında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Erzincan merkez Ersevenler Mahallesinde akşam saatlerinde bir evin çatısından yükselen dumanlar vatandaşlar tarafından fark edilerek itfaiyeye haber verildi. Kısa sürede çatıyı saran yangına itfaiye ekipleri başka bir eve sirayet etmeden müdahale etti.

Yangın itfaiyenin yarım saatlik çalışmasıyla söndürülerek soğutma çalışması yapıldı. Yangında evde maddi hasar oluştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan'da Çatı Yangını Söndürüldü - Son Dakika

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