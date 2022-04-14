Erzincan'da çiçek açan meyve ağaçlarını don vurdu - Son Dakika
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Erzincan'da çiçek açan meyve ağaçlarını don vurdu

14.04.2022 10:22

Erzincan'da çiçek açan meyve ağaçlarını don vurdu Erzincan'da Nisan ayında yağan kar, çiçek açan meyve ağaçlarını kar altında bırakırken, zirai don olayı vatandaşı korkutuyor.

Erzincan'da çiçek açan meyve ağaçlarını don vurdu

ERZİNCAN - Erzincan'da Nisan ayında yağan kar, çiçek açan meyve ağaçlarını kar altında bırakırken, zirai don olayı vatandaşı korkutuyor.

Kar yağışı dün Erzincan'ın yüksek kesimleri, Üzümlü ilçesi, Çağlayan Beldesinde etkili oldu. Karın yağmasının ardından bugün soğuk hava etkisini artırdı. Oluşan don çiftçileri düşündürüyor.

Çiftçiler çiçek açan meyve ağaçlarının üşüteceğinden endişe ediyor.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu olarak geçecek. Gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayının görülecek.

Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında seyredecek. Rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

"Zirai don uyarısı"

Zirai don tehlikesine karşı tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları, kendi bölgeleri için meteorolojik rapor ve uyarıları dikkatle takip etmeleri önem arz etmektedir.

"Buzlanma ve don uyarısı"

Bölgede gece ve sabah erken saatlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma, don, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

"Çığ uyarısı"

Bölgede yüksek kar örtüsü bulunan eğimli dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Sıcaklıklardaki yükselişe bağlı olarak yüksek kar örtüsünün olduğu yerlerde, kar erimeleri sebebiyle meydana gelmesi muhtemel heyelan, çığ riski ile su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere; Erzurum'da 10, Ardahan'da 13, Erzincan'da 7, Ağrı'da 9, Kars'ta 11, Bayburt'ta 8 derece olarak kaydedildi.

Erzincan'da çiçek açan meyve ağaçlarını don vurdu
Erzincan'da çiçek açan meyve ağaçlarını don vurdu
Erzincan'da çiçek açan meyve ağaçlarını don vurdu

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Erzincan, Çağlayan, Nisan, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Erzincan'da çiçek açan meyve ağaçlarını don vurdu - Son Dakika


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