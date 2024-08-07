Erzincan'da çiftçiler saman toplamaya başladı - Son Dakika
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Erzincan'da çiftçiler saman toplamaya başladı

Erzincan\'da çiftçiler saman toplamaya başladı

Erzincan'da buğday hasadının yapılmasının ardından çiftçiler, kış aylarında hayvanların beslenmesi için kullanacakları samanları toplamaya başladı. Çiftçiler aşırı sıcaklara rağmen buğday tarlalarında kalan öğütülmüş buğday çöplerinden oluşan samanları çuvallayarak depolara taşıyor.

07.08.2024 10:03
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Erzincan'da buğday hasadının yapılmasının ardından çiftçiler, kış aylarında hayvanların beslenmesi için kullanacakları samanları toplamaya başladı.

Çiftçiler, kış aylarında hayvanlarını beslemek için kullanacakları samanları şimdiden hazırlamaya başladı. Çiftçiler aşırı sıcağa rağmen buğday tarlalarında kalan öğütülmüş buğday çöplerinin oluşturduğu saman dağları içerisinde çalışma başlattı. Çuvallara doldurularak traktörlere yüklenen samanlar daha sonra depolara taşınıyor.

Saman toplayan çiftçilerden Kenan Aydın, sıcak havalar nedeni ile çalışmalarını akşam saatlerine bıraktıklarını söyledi. Aydın, "Geceleri daha serin olduğundan fazla yorulmuyoruz. Kış aylarında hayvanlarımızı beslemek için ihtiyaç duyduğumuz samanı topluyoruz. Daha sonra samanları çuvallayıp kullanıma hazır hale getiriyoruz" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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