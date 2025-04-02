60 bin TL maaşla çoban bulamayınca çözümü nöbetleşmekte buldular - Son Dakika
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Yerel

60 bin TL maaşla çoban bulamayınca çözümü nöbetleşmekte buldular

60 bin TL maaşla çoban bulamayınca çözümü nöbetleşmekte buldular

Erzincan'da büyükbaş hayvan sahipleri çoban bulmakta zorlanıyor. Aylık 60 bin TL teklif edilmesine rağmen çoban bulamayan köylüler, 200 ineği sırayla yaylıma çıkarıyor. Çobanlık sırası gelen vatandaşlardan biri "2010 yılından bu yana çoban bulamıyoruz. Bu hayvanları 1 buçuk teneke buğdaya yayıyorlardı. Şimdi ise kimse yüzüne bakmıyor" dedi.

02.04.2025 08:05
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Son yılların en fazla kazandıran meslekleri arasında yer alan çobanlık mesleği yok olma noktasına geldi. Dolgun maaşa rağmen, çoban olmak isteyeni bulmak zorlaştı. Aylık 60 bin TL teklif edilse de çoban bulmak imkansız hale geldi. Erzincan'da çoban bulamayan köylüler nöbet sırası oluşturarak köyde bulunan hayvanları yaylıma çıkarıyor.

KENDİ ARALARINDA SIRA SİSTEMİ KURDULAR

Tercan'a bağlı köylerde yaşayan büyükbaş hayvan sahipleri hayvanlarını otlatacak çoban bulamayınca kendileri yaylıma çıkarmaya kara verdi. Kendi aralarında sıra sistemi kuran köylüler, hayvanlarını meralarda otlatıyor.

60 bin TL maaşla çoban bulamayınca çözümü nöbetleşmekte buldular

"60 BİN TL ÖDEYELİM DEDİK ÇOBAN BULAMADIK"

Çobanlık sırası gelen Şinasi Ceylan, "Sığır güdüyoruz, çoban bulunmuyor. Sırası gelen yaylıma çıkıyor. 2 ineği olan 1 gün, 4 ineği olan 2 gün yayıyor. Toplam 200 tane ineğimiz var. Çoban bulamadığımız için köylüler olarak sıraya dizdik. 60 bin TL maaş ödeyelim dedik çoban bulamadık." dedi.

60 bin TL maaşla çoban bulamayınca çözümü nöbetleşmekte buldular

"2010 YILINDAN BU YANA ÇOBAN BULAMIYORUZ"

Asım Genç isimli vatandaş ise, "2010 yılından bu yana çoban bulamıyoruz. Köyün malı sırayla yayılıyor. Bunları hiç kimse yapmıyor. Eskiden çobanlık veya bekçilik için yalvarıyorlardı. Şimdi ise yapmak istemiyorlar. Çok yüksekte paralar veriliyor. Bu hayvanları 1 buçuk teneke buğdaya yayıyorlardı. Şimdi ise kimse yüzüne bakmıyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

erzincan, Ekonomi, Tarım, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel 60 bin TL maaşla çoban bulamayınca çözümü nöbetleşmekte buldular - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Abdullah Dinç:
    2 ineği olana 3 ayda 1 gün sıra geliyor. Madem bu işi yapıyorsun para kazanıyorsun, bi zahmet 2 inek için 3 ayda bir gününü ayırıver bi zahmet. :) 6 1 Yanıtla
  • ahmet şahin:
    Göçmen kaçakçılarımı bu haberi yaptırdı 4 0 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    60 bin TL para mı ya kiralar olmuş 30 bin TL 2 1 Yanıtla
  • Muharrem Ayten:
    Bu salak haberleri yapmayı bırakın sizin çocuğunuz akrabanız yokmu damat yokmu sen iş adamımısın sen yap tamamen düzmece haber yapmıyorsan yapma sen yapmayınca yoksa ithal et mı gelir.zaten et. Saman ithal nedir bu yaygaranız . 0 0 Yanıtla
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