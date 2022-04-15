Erzincan'da hayvan bakımevi denetlendi - Son Dakika
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Erzincan'da hayvan bakımevi denetlendi

15.04.2022 10:59
Erzincan'da hayvan bakımevi denetlendi

Erzincan'da belediyeye bağlı bulunan geçici hayvan bakımevi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından denetlendi.

Erzincan'da belediyeye bağlı bulunan geçici hayvan bakımevi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından denetlendi.

Erzincan'ın merkezinde sokak hayvanlarına yönelik bulunan geçici hayvan bakımevini ziyaret eden DKMP 13. Bölge Müdürü Okan Gün ve DKMP Erzincan Şube Müdürü Kadir Kahraman denetlemelerde bulundu. Sokaklardan toplanarak rehabilitasyona tabi tutulan hayvanların yaşam şartları, yemekleri ve sağlık hizmetleri ile ilgili yapılan denetimlerde, hayvanların konakladığı odaların durumlarını incelenirken, geçici hayvan bakımevinde oluşabilecek sorun ve sıkıntılar hakkında yetkililere bilgi aktarıldı. Ekipler tarafından sokak hayvanlarını bulunduğu geçici bakımevindeki hayvanların rutin kontrollerinin yapıldığı, sokak hayvanlarının veteriner gözetiminde olduğu bildirildi. - ERZİNCAN

Erzincan'da hayvan bakımevi denetlendi
Erzincan'da hayvan bakımevi denetlendi
Erzincan'da hayvan bakımevi denetlendi
Erzincan'da hayvan bakımevi denetlendi

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Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Erzincan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Erzincan'da hayvan bakımevi denetlendi - Son Dakika


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