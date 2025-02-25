Erzincan'da İl İstihdam Kurulu Toplantısı Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında gerçekleştirildi.
Toplantıya Vali Aydoğdu'nun yanı sıra Belediye Başkanı Bekir Aksun ve kurul üyeleri katıldı.
Düzenlenen toplantıda Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ahmet Oran'ın sunum eşliğinde yaptığı bilgilendirmenin ardından gündemde yer alan maddeler görüşülerek karara bağlandı. - ERZİNCAN
Son Dakika › Yerel › Erzincan'da İl İstihdam Kurulu Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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