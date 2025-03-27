Erzincan'da Kadir Gecesi Coşkusu - Son Dakika
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Erzincan'da Kadir Gecesi Coşkusu

Erzincan\'da Kadir Gecesi Coşkusu

Kadir Gecesi'nde Erzincan'da vatandaşlar camilere akın ederek ibadet etti ve dualar etti.

27.03.2025 05:24
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İslam dininde "Bin aydan daha hayırlı olduğu" bilinen Kadir Gecesi'nde Erzincan'da vatandaşlar camilere akın etti.

Erzincan'da Ramazan ayının 27'nci gecesinde Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi nedeniyle vatandaşlar camileri doldurdu. Erzincan İl Müftülüğü tarafından şehirdeki camilerde Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi. Teravih namazının ardından camileri dolduran vatandaşlar, namaz kıldı, Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.

Terzibaba Camisinde icra edilen Kadir Gecesi Özel Programında müminler, seçkin hafız hocaların tilavet ettiği Kur'an-ı Kerim'le, ilahi ekibinin okuduğu ilahi ve kasidelerle coştu, İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu'nun yaptığı "Kadir Gecesinin fazileti, "İyilik Ayı Ramazan" " konulu sohbeti ve Ramazan boyunca okunan hatm-i şerif'lerin duasıyla gecenin feyz ve bereketi müminler üzerine sağanak olup yağdı.

Gece dolayısıyla cemaatle yapılan musafaha ve tebrikleşmelerin ardından farklı camilerde tesbih namazı kılındı, sabah namazı vaktine, tan yeri ağarıncaya kadar camiler cemaatin ibadet ve tezekkürü, tefekkürü, itikafı için kullanıma açık bırakıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan'da Kadir Gecesi Coşkusu - Son Dakika

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