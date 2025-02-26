Erzincan'da Karla Mücadele Devam Ediyor

Erzincan'da karla mücadele çalışması sürüyor
ERZİNCAN - Erzincan'da yoğun kar yağışının ardından başlatılan karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediliyor.
Kent merkezinde kar yağışı yerini soğuk havaya bırakırken yüksek kesimlerde karla mücadele çalışmaları sürdürülüyor. Yaklaşık 2 metreyi bulan Üzümlü ilçesine bağlı Esenyurt köyüne giden yol ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.
Kar ve tipiden kapanan köy yolları birer birer açılarak yol genişletme çalışmaları yapılıyor.
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