Erzincan'da Karla Mücadele Devam Ediyor - Son Dakika
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Erzincan'da Karla Mücadele Devam Ediyor

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Erzincan'da kar yağışının ardından yollar açılmakta, karla mücadele çalışmaları sürmekte.

26.02.2025 09:11
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Erzincan'da karla mücadele çalışması sürüyor

ERZİNCAN - Erzincan'da yoğun kar yağışının ardından başlatılan karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediliyor.

Kent merkezinde kar yağışı yerini soğuk havaya bırakırken yüksek kesimlerde karla mücadele çalışmaları sürdürülüyor. Yaklaşık 2 metreyi bulan Üzümlü ilçesine bağlı Esenyurt köyüne giden yol ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Kar ve tipiden kapanan köy yolları birer birer açılarak yol genişletme çalışmaları yapılıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan'da Karla Mücadele Devam Ediyor - Son Dakika

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