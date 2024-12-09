Erzincan\'da Karla Mücadele Eden Ekiplere Takdir

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Erzincan'da etkili olan kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava yerdeki karın erimesini önledi. Tabaka halinde bulunan kara rağmen görevlerini kararlılıkla yerine getiren Refahiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri takdir topladı.

Erzincan'da geçtiğimiz hafta etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi özellikle kırsal kesimlerde yolların karla kapanmasına neden oldu. Havaların soğuk seyretmesi ise karların erimesini zorlaştırdı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Cuma günü köylerde gerçekleştirilen ve planlı üretim ile yeni destekleme modelinin anlatıldığı köy toplantılarında Refahiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yoğun kar tabakasına rağmen Akçiğdem Köyü'ne giderek görevlerini ifa etti. Programı aksatmayan ekipler takdir topladı.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin ise Akçiğdem Köyü'ne giderek görevlerini ifa eden ekiplere teşekkür ederek, "Teknik ekiplerimizin kendilerine verilen görevi coğrafi şartlar ne olursa olsun ifa etmeleri, o sorumluluk ve özveriyi göstermeleri bizim için çok önemlidir. Devletimize ve milletimize karşı olan sorumluluğumuzu her zaman her şartta yerine getirmeye hazırız" dedi. - ERZİNCAN