Erzincan\'da Kayak Keyfi

Erzincan'da bir grup genç, aracın arkasına bağladıkları şambrelle kayarak eğlenceli anlar yaşadı.
Erzincan'da yoğun kar yağışının ardından 4X4 araçla yüksek kesimlere çıkan arkadaş grubu karın tadını çıkardı. Aracın arkasına bağladıkları şambrel ile kaymaya başlayan gençler, hızlı ve keyifli anlar yaşadı. Eğlenceli anlarını cep telefonlarıyla kaydeden gençler, sosyal medyalarında paylaşırken ilgi gördüler. - ERZİNCAN
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