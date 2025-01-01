Erzincan'da Manevi Birlik ve Dayanışma: Terzibaba Camii'nde Anlamlı Sabah - Son Dakika
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Erzincan'da Manevi Birlik ve Dayanışma: Terzibaba Camii'nde Anlamlı Sabah

Erzincan\'da Manevi Birlik ve Dayanışma: Terzibaba Camii\'nde Anlamlı Sabah

Erzincan'da, üç ayların başlangıcında düzenlenen sabah namazı programı, Terzibaba Camii'nde yüzlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim ziyafeti ve zikirlerle dolu manevi buluşma, katılımcıların kalplerine dokunan dualarla devam etti. Program, Dörtyol Meydanı'nda yapılan yürüyüşle pekişti. Erzincan Valisi, bu özel etkinliğin tarihî öneme sahip olduğunu vurguladı ve 2025'in huzur getirmesini temenni etti.

01.01.2025 10:50
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Erzincan'da manevi atmosferin zirveye ulaştığı anlamlı bir sabah yaşandı. Üç ayların başlangıcında şehrin kalbi Terzibaba Camii'nde düzenlenen sabah namazı programı, yüzlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşti. Kur'an-ı Kerim ziyafetiyle başlayan program, sabah namazının ardından yapılan zikir ve tesbihatlarla devam etti. Camideki huzur dolu bu manevi buluşma, kahvaltı ikramıyla daha da pekişti.

Dualar milletçe şehitler ve Gazze için göğe yükseldi

Programın ardından Terzibaba Camii'nden Dörtyol Meydanı'na bir yürüyüş düzenlendi. Meydanı dolduran kalabalık, Kur'an tilavetiyle duygusal anlar yaşadı. İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu'nun şehitler ve Gazze başta olmak üzere zulüm gören tüm Müslümanlar için yaptığı dualar, katılımcıların kalplerine dokundu. Dualar, birlik ve beraberlik mesajlarıyla dolu anlamlı bir sabahın adeta zirve noktası oldu.

Bu özel etkinlik, Erzincan halkının manevi değerlerine olan bağlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Kadın, erkek, genç ve yaşlı demeden herkes, sabahın erken saatlerinde Terzibaba Camii'nde buluşarak manevi birliğin ve dayanışmanın en güzel örneğini sergiledi. Programa olan yoğun katılım, şehrin dört bir yanında manevi bir yankı uyandırdı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, "Bugün Erzincan tarihi günlerden birisini daha yaşadı. Üç ayların başlangıcını Terzibaba Camii'nde gençlerimizle, halkımızla ihya ettik. Sonra da bütün il protokolüyle beraber Dörtyol Meydanında şehitlerimiz, Gazze'de zulüm altındayken şehadete erişen Müslümanlar için dua ettik. 2025 yılının hem ülkemize hem İslam coğrafyasına huzur, barış getirmesini diliyorum" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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