Erzincan'da Ramazan ayında gıda denetimleri arttı - Son Dakika
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Erzincan'da Ramazan ayında gıda denetimleri arttı

13.04.2022 13:00
Erzincan'da Ramazan ayında gıda denetimleri arttı

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesi ekiplerince Ramazan ayı içerisinde gıda denetimleri aralıksız devam ediyor.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesi ekiplerince Ramazan ayı içerisinde gıda denetimleri aralıksız devam ediyor.

Öncelikli olarak en çok tüketilen ekmek, pide, tatlı ve süt ürünleri gibi gıdaların üretiminin ve satışının yapıldığı işletmelerde denetim yapan ekipler, tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla resmi kontrolleri de gerçekleştirdi.

Gıda mühendisleri ile birlikte denetlemelere katılan Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, "Yıl boyu rutin olarak devam eden gıda denetimlerimiz, Ramazan ayı münasebetiyle artarak titizlikle sürdürülüyor. Denetimlerde, özellikle unlu mamulleri üreten imalathaneler ile satış yerlerine öncelik veriliyor" dedi.

Vatandaşlardan herhangi bir sorunla karşılaşmaları halinde Alo 174 Gıda hattına ihbarda bulunmalarını belirten Şahin, "Alo 174 Gıda hattımız, 24 saat boyunca vatandaşlarımıza hizmet vermek için açık bulunuyor. Onlardan ricamız, ister gıda ile ilgili olsun ister üretim veya satış yerlerinde görülen herhangi bir olumsuzlukta Alo 174 Gıda hattını arayarak bizlere bildirilmesidir" diye konuştu. - ERZİNCAN

Erzincan'da Ramazan ayında gıda denetimleri arttı

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Erzincan, Ramazan, Tarım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Erzincan'da Ramazan ayında gıda denetimleri arttı - Son Dakika


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