Erzincan'da Toplu Sera Bölgesi İçin Yatırımcılarla Buluşma - Son Dakika
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Erzincan'da Toplu Sera Bölgesi İçin Yatırımcılarla Buluşma

Erzincan\'da Toplu Sera Bölgesi İçin Yatırımcılarla Buluşma

Erzincan Valiliği himayesinde kurulacak olan 350 dönümlük Toplu Sera Bölgesi için yatırımcılar, Erzincan İl Özel İdaresi ve Erzincan Belediyesi tarafından tahsis edilen alanlarda arazi kiralama işlemleri için toplu sera bölgesinde bir araya geldi. Erzincan Vali Yardımcısı Yusuf İzci, yatırımcılara yol haritası ve bilgiler vererek görüş alışverişinde bulundu.

03.07.2024 07:58  Güncelleme: 07:59
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Erzincan Valiliğinin himayesinde kurulacak olan 350 dönümlük Toplu Sera Bölgesi için sona yaklaşılıyor. Erzincan'da seracılık sektörünün geliştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında Erzincan İl Özel İdaresi'ne ve Erzincan Belediyesi'ne tahsis edilen alanlar için toplu sera bölgesinde arazi kiralayan yatırımcılar TKDK toplantı salonunda Vali Yardımcısı Yusuf İzci ile buluştular.

Erzincan'da seracılık sektörünü geliştirmeye kararlı olduklarını kaydeden Erzincan Vali Yardımcısı Yusuf İzci, bundan sonra izlenecek yol konusunda yatırımcılara bilgiler vererek görüş alışverişinde bulundular. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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