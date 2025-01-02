Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu

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Erzincan'da düzenlenen operasyonda 6.1 gram esrar ve 1 gram metamfetamin ele geçirildi.

02.01.2025 11:14
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Erzincan'da uyuşturucu operasyonu

ERZİNCAN - Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 6,10 gram esrar, 1 gram metamfetamin, 1 adet sentetik ecza maddesi ve uyuşturucu madde içmeye yarayan aparatlar ele geçirildi.

Şüpheli şahıslardan C.D., R.K., V.K. ve G.B.'ye "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: İHA

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