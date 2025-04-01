Erzincan'da Yıldızların Şölene

Erzincan'da yıldızların muhteşem görsel şöleni
ERZİNCAN - Erzincan'da gece saatlerinde uzun pozlama tekniğiyle görüntülenen yıldızlar güzel görüntü oluşturdu.
Erzincanlı fotoğraf sanatçıları gece karanlığında Munzur Dağlarının üzerindeki gökyüzünü uzun pozlama tekniğiyle görüntüledi.
Erzincan merkeze bağlı Kılıçkaya köyü, Mercan Deresi, Kemaliye Karanlık Kanyon, Kemah Amucak Yaylası ve Kemah Yücebelen köyü kanyonunda uzun pozlama tekniğiyle görüntülenen yıldızlar gökyüzünde etkileyici görüntüler oluşturdu.
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