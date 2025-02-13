Erzincan Karla Kaplandı

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Erzincan'da kar yağışı sonrası şehir beyaza büründü, karla mücadele ekipleri yoğun mesai yaptı.

13.02.2025 09:15
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Erzincan beyaza büründü

ERZİNCAN - Erzincan'ın şehir merkezinde ve yüksek kesimlerinde gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu.

Güne karla uyanan vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları fırçayla temizledi. Yağan karın ardından beyaza bürünen Erzincan'da park ve bahçelerde görsel şölen oluştu.

Öte yandan yağan karla birlikte karla mücadele ekiplerinin de yoğun mesaisi başladı. Kar ve tipi yüksek kesimlerde etkili olurken hem yüksek kesimlerde hem de şehir merkezinde ekipler yolları kardan temizlemek için yoğun çaba sarf etti.

"Meteorolojiden Erzincan için yoğun kar yağışı uyarısı"

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince Erzincan için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulunuldu.

Yapılan uyarıda, "Erzincan ve çevresinde kuvvetli kar yağışına dikkat. 13 Şubat 2025 Perşembe günü Erzincan ve çevresinde beklenen kar yağışının kuvvetli kar (mevcut kar örtüsü üzerine 10-20 cm. ilave), yüksek kesimlerinde yer yer yoğun (mevcut kar örtüsü üzerine 20 cm ve üzeri ilave) olacağı tahmin ediliyor. Buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalar ve özellikle yüksek kesimlerde tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

Kaynak: İHA

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