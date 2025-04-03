Erzincan-Kelkit Yolu Ağır Araçlara Kapalı - Son Dakika
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Yerel

Erzincan-Kelkit Yolu Ağır Araçlara Kapalı

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Heyelan nedeniyle Erzincan-Kelkit yolu ağır tonajlı araç trafiğine kapatıldı, çalışmalar sürüyor.

03.04.2025 13:02
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Erzincan-Kelkit yolu ağır tonajlı araçlar için trafiğe kapalı

ERZİNCAN - Önceki gün meydana gelen heyelan nedeniyle göçen Erzincan-Kelkit kara yolunda çalışmalar sürdürülürken yol ağır tonajlı araçlar için trafiğe kapalı bulunuyor.

Ani kar erimelerinin tetiklemesi sonucu Erzincan-Kelkit yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle hasar gören karayolunun yapılması için çalışmalar sürüyor. Güzergahı kullanan araçlar için alternatif yoldan ulaşım sağlanırken bu güzergah ağır tonajlı araçlar için trafiğe kapatıldı. Erzincan istikametinden Kelkit yönüne gidecek ağır tonajlı araçların geçişine Yalnızbağ mevkiinden itibaren müsaade edilmiyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan-Kelkit Yolu Ağır Araçlara Kapalı - Son Dakika

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