Erzincan Vali Yardımcısı Rumeysa Sena Kurt Avukatlık Ruhsatını Aldı

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Erzincan Vali Yardımcısı Rumeysa Sena Kurt, stajyer avukatlığını başarıyla tamamlayarak avukatlık ruhsatnamesini Erzincan Barosunda düzenlenen törenle aldı.

Törene; Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Vali Yardımcısı Yusuf İzci, Üzümlü Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Öztürk, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Mehdi Ünal, İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık, Erzincan Baro Başkanı Emre Bölükbaşı, avukatlar katıldı.

Avukatlık yeminini gerçekleştiren Vali Yardımcısı Rumeysa Sena Kurt'a avukatlık ruhsatnamesini teslim eden Vali Aydoğdu, kendisini tebrik ederek başarılar diledi. - ERZİNCAN