Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 5 Temmuz Başbağlar şehitlerini andı - Son Dakika
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Yerel

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 5 Temmuz Başbağlar şehitlerini andı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 5 Temmuz Başbağlar şehitlerini andı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993'te teröristlerce katledilen 33 sivil için anma mesajı yayınladı. Aydoğdu, şehitlerin aziz hatırasına sahip çıkmanın ve değerlerini korumanın en büyük sorumluluk olduğunu vurguladı.

04.07.2024 11:35
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 5 Temmuz Başbağlar şehitlerini andı.

Vali Hamza Aydoğdu, Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993'te teröristlerce katledilen 33 sivil için anma mesajı yayınladı.

Aydoğdu mesajında şu ifadelere yer verdi;

"5 Temmuz, milletimizin hafızasında derin bir yara, yüreklerimizde ise tarifsiz bir acı bırakmıştır. Başbağlar'da yaşanan hain terör saldırısı yüzünden 33 masum vatandaşımızı kaybettik. Bu acı, sadece Başbağlar'ın değil, tüm milletimizin ortak acısıdır. Şehitlerimizin her biri, vatan toprağında birer abide olarak kalacak, aziz hatıraları daima yüreğimizde yaşayacaktır.

Başbağlar'da yaşananlar, milletimizin birliğine ve beraberliğine vurulmak istenen bir darbedir. Ancak bizler, bu acıdan güç alarak daha da kenetlendik. Milletimizin birlik ve beraberliğini bozmak isteyenlere karşı, kararlılıkla duracak ve her zaman bir adım önde olacağız. Çünkü bizler, bu toprakları kanıyla, canıyla savunan bir ecdadın evlatlarıyız.

Güçlü bir millet, acılarından ders çıkarır ve geleceğe umutla bakar. Bu nedenle, şehitlerimizin bıraktığı mirası yaşatmak, genç nesillere bu ruhu aşılamak en büyük görevimizdir. Başbağlar, milletimizin imanının, inancının ve kararlılığının simgesidir. Şehitlerimizin aziz hatırasına sahip çıkmak ve onların, uğruna can verdikleri değerleri korumak, bizim için en büyük sorumluluktur.

Bu duygu ve düşüncelerle, Başbağlar'da şehit olan 33 vatan evladımızı rahmet ve minnetle yad ediyor, kederli ailelerine ve yakınlarına sabırlar diliyorum.

Aziz milletimizin başı sağ olsun" - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Hamza Aydoğdu, Erzincan, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 5 Temmuz Başbağlar şehitlerini andı - Son Dakika


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