Erzurum'da aile haftası etkinlikleri - Son Dakika
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Erzurum'da aile haftası etkinlikleri

17.05.2022 12:45
Erzurum'da aile haftası etkinlikleri

Erzurum'da Aile Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Erzurum'da Aile Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Hafta dolayısıyla ASH İl Müdürlüğünce farkındalık afişleri hazırlandı. Farkındalık etkinliklerine, kamu kurum yöneticileri ve sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı. ASH İl Müdürü Cemil İlbaş, Aile Haftası dolayısıyla yaptığı basın açıklamasında, ailenin önemine değindi.

Hafta dolayısıyla aile eğitimlerine ağırlık vereceklerini belirten İlbaş "Ailelerimize çeşitli eğitimler vererek, bilinçlendirme çalışması yapıyoruz. Hafta dolayısıyla bu alandaki farkındalıkları artıracağız. Toplumun en küçük birimi olarak tanımlanan aile, evlilik sözleşmesi ile kurulan bir birlik olup toplum hayatının önemli kurumlarındandır. Aile kurumu, bu önemine bağlı olarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında yerini almış ve anayasa devlete aileyi koruma görevi yüklemiştir. Anayasamızın 41. maddesi aileyi Türk toplumun temeli saymakta ve eşler arasında eşitliğe dayandığını ifade etmektedir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 1993 yılında aldığı bir kararla 15 Mayısı "Uluslararası Aile Günü" olarak ilan etmiş ve 1994 yılından itibaren de tüm dünyada ve ülkemizde kutlanmaya başlanmıştır. Ayrıca bu günün yer aldığı hafta olan 15-21 Mayıs ise "Aile Haftası" olarak kabul edilmiştir Aile, toplumun temel taşıdır. İyi yetişmiş bireyler iyi kurulmuş ailelerden yetişir. Aile bireyleri arasında dayanışma, işbirliği ve fedakarlık da toplumun diğer alanlarına yansır. Peygamberimiz de bu doğrultuda sizin en hayırlınız ailesine karşı hayırlı olandır buyurmuştur. Bizler de bakanlık olarak güçlü aile, güçlü toplum bilinci ile hareket ediyor. Ailelerimize her türlü desteği veriyoruz. Yaptığımız çalışmalarla toplumun en küçük yapı taşının sağlıklı yürüyebilmesi için çabalıyoruz. Önümüzdeki dönemde de bu çalışmalarımızı yoğunlaştırarak devam edeceğiz. Çünkü biz büyük Türkiye ailesi için çalışıyoruz. Aile haftamız kutlu olsun." dedi. - ERZURUM

Erzurum'da aile haftası etkinlikleri
Erzurum'da aile haftası etkinlikleri
Erzurum'da aile haftası etkinlikleri

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Kaynak: İHA

Erzurum, Türkiye, Kamu, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum'da aile haftası etkinlikleri - Son Dakika


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